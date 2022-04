Carola Puddu, eliminata da Amici 21?/ Si sfoga “Non è un guanto equo… “.

Amici 21, Carola Puddu in preda ad una crisi

Alla vigilia del quinto serale di Amici 21, Carola Puddu vive un momento di sconforto, mentre è alle prese con la preparazione del nuovo guanto di sfida avanzato da Raimondo Todaro. Si tratta di una prova di ballo su una choreo modern, che vede la ballerina classica schierata contro la ballerina moderna e pupilla del fautore del guanto, Serena Carella.

Nello sfogo registrato nel daytime di Amici 21, quindi, Carola Puddu contesta il guanto di sfida che la chiama allo scontro diretto sul palco del quinto serale di Amici 21, con Serena Carella, una prova che potrebbe segnare la nuova eliminazione al talent.

“Non voglio uscire facendo una brutta figura – dichiara in lacrime Carola, lamentando quindi la non equità del guanto ricevuto da Todaro-. Perché non è un guanto equo per niente. Non è una cosa dove potrei risultare bene. Non è che non sono contenta di lavorare, ma non voglio fare una figuraccia ecco”.

Serena Carella replica alla contestazione di Carola Puddu

Alla contestazione mossa da Carola Puddu contro Raimondo Todaro, rispetto al guanto di sfida che la schiera al quinto serale di Amici 21 contro la ballerina classica, Serena Carella esorta la competitor a non rifiutare lo scontro.

“Questo stile puoi arrivare a farlo, se lo fai e ti metti con la testa giusta”, dichiara la ballerina moderna, in confidenza con la ballerina classica.

Che Carola possa, quindi, rifiutare la sfida che la vede schierata contro Serena? Staremo a vedere.

