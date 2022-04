Carola Puddu in crisi ad Amici 21/ In lacrime:”Non voglio uscire prima di…”

Amici 21, Carola Puddu ha un momento di sconforto prima del terzo serale

Alla vigilia del terzo serale di Amici 21, atteso per il 2 aprile 2022 su Canale 5, Carola Puddu palesa di vivere un momento di sconforto al talent. L’occasione per lei di tirare fuori il suo malcontento è un momento di confidenze condiviso con i compagni di studio al talent, dove tra le lacrime la ballerina e pupilla di Alessandra Celentano dichiara di non accettare il fatto di non portare mai il punto in squadra, alle votazioni dei 3 giudici adibiti alla gara finale di Amici 21. Siccome ai primi due serali di Amici 21, in più occasioni è risultata perdente, nello sfogo con i compagni dichiara tra le lacrime di temere l’uscita dal talent in questa fase di crisi personale e artistica, vissuta in balia delle insicurezze. “Non voglio uscire prima di dimostrare il lavoro che ho fatto e se dovessi uscire alla prossima puntata uscirei con dei rimpianti. -fa sapere nello sfogo condiviso con i compagni di studio, in vista del terzo serale di Amici 21, previsto per il 2 aprile 2022-. Però pensare di uscire ora mi dispiace”. Tra i compagni di studio a prendere parola nel tentativo di rassicurarla, Albe la invita a considerare il fatto che il talento non possa essere commisurato sulla base di una o più votazioni dei soli 3 giudici del serale di Amici 21.

LDA consola Carola Puddu ad Amici 21

Dalla parte di Carola Puddu si schiera anche LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio, infatti, esorta Carola a meditare sul fatto che lei fondamentalmente sia da ritenersi una brava ballerina dal punto di vista tecnico e che, nel modo dello showbiz, così come nella vita di tutti i giorni a vincere è il “più forte”, come formulato dal principio della selezione naturale di Charles Darwin. Un concetto per lui di fondamentale importanza e per il quale sia lui che il compagno di team, Luigi Strangis, non si sentono gli anelli deboli nel canto, indipendentemente dai punti ricevuti al serale di Amici 21:“ Guarda Carola, io e Luigi non ci sentiamo gli anelli deboli dei cantanti, in squadra, questa cosa deve entrare nel tuo cervello, perché se tu la pensi così esci domani. Qua va avanti chi è forte… chi caccia i co*lioni e la ca**imma”.

Che Carola possa rivelarsi una dei prossimi eliminati di Amici 21?

