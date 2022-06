Carola Puddu, verità choc dopo Amici 21 / “Dissero che avrei dovuto ridurre il seno”

Amici 21, Carola Puddu si racconta in toto: l’intervista

Ha appassionato il pubblico tv con il percorso di studio nel ballo intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi e in un’intervista post-talent esclusiva – concessa sul canale Lea Ballerina su YouTube Italia- Carola Puddu si racconta in toto, come persona e ballerina. Senza lesinare dichiarazioni sui momenti negativi vissuti nella sua vita, la ballerina ammette che il mondo della danza classica che le appartiene è fatto di dogmi e grandi sacrifici.

Prima di accedere alla scuola di Amici 21 di Maria De Filippi, la pupilla di Alessandra Celentano al talent ha frequentato l’Accademia dell’Opera di Parigi, un momento che all’epoca le fu segnato da un incidente che le provocó un infortunio al ginocchio piuttosto duro da superare. Tanto che lei decise di affidarsi ad un percorso di analisi: “Ho fatto un percorso terapeutico perché è stato un trauma e avevo comunque sempre paura di farmi sempre male”.

Carola Puddu e il peso dei giudizi sull’aspetto fisico

Come se non bastasse, Carola Puddu dovette ben presto sostenere anche il peso dei giudizi sull’aspetto fisico, ricevuti dall’allora insegnante, che in un certo senso la mise dinanzi a un veto, per il fatto di avere un seno prosperoso che non le avrebbe permesso di essere in riga rispetto alle linee fisiche ideali riconosciute dalla danza classica per una ballerina di livello: “Per una questione ormonale presi due taglie di seno. Avevo un’insegnante che mi diceva che erano antiestetiche, che si vedevano solo quelle quando ballavo e che addirittura avrei dovuto fare un intervento per diminuirle. Questo è stato il mio grande complesso”.

Un altro periodo difficile per la ballerina che accomuna quest’ultima all’altra allieva ballerina Serena Carella, che ad Amici 21 è stata spesso contestata dalla Celentano per carenze nella tecnica di ballo e qualità fisiche non corrispondenti a quelle canoniche.

Inoltre, in occasione dell’intervento mediatico Carola Puddu non si è risparmiata neanche sul rapporto instaurato ad Amici 21 con l’insegnante Alessandra Celentano, che ha da sempre creduto nel suo talento, tanto da riconoscerle tecnica nel classico e versatilità nella danza in generale: “La maestra veniva almeno una o due volte per ogni pezzo per vedere tutto. Io la volevo sempre in prova perché mi metteva in riga”. E ancora: “Con lei non potevo fare commenti, come col maestro (Alberto Montesso, ndr). Lei però mi ha capito, ha capito subito che io sono un po’ fissata”.

Tuttavia Amici 21 le ha permesso di riscoprirsi come persona e ballerina, al punto da farle giungere la proposta del ruolo di prima ballerina allo spettacolo Giulietta e Romeo, in partenza al Balletto di Roma ad ottobre 2022 e che la vedrà protagonista.











