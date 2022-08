Carola Puddu volta pagina dopo Luigi Strangis/L’mpegno che l’avvicina ad un ex Amici

Carola Puddu, avanza il successo dopo Amici 21: il nuovo impegno con un ex compagno di studio

Non ha vinto Amici 21 di Maria De Filippi, eppure per molti tra i fedeli telespettatori del talent di Canale 5 lei e LDA sono da ritenersi rispettivamente i vincitori delle categorie ballo e canto della competizione sui talenti, e ora Carola Puddu torna a fare parlare di sé. E il motivo é presto detto: reduce dall’ingaggio per il ruolo di prima ballerina, ottenuto nello spettacolo Giulietta e Romeo previsto al Balletto di Roma, Carola Puddu ha reso noto via social di avere in programma -tra gli altri progetti in cantiere – una collaborazione artistica con uno degli ex compagni di studio conosciuti al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Di recente si é fatta incessante la voce secondo cui tra i due ex Amici 21 potesse esserci del tenero, soprattutto dopo che al talent Carola ha subito un “due di picche” dal cantante che l’aveva fatta capitolare, Luigi Strangis, rivelatosi poi il vincitore finale della competizione. E ora si fa strada l’inizio di un sodalizio artistico in maniera ufficiale tra Carola e il diretto interessato, si tratta del ballerino Michele Esposito, ex allievo come la Puddu di Alessandra Celentano nella categoria danza classica.

Riattivatasi a mezzo social, Carola Puddu ha così dato conferma della sua vicinanza a Michele Esposito: “Appena tornata in albergo dopo l’ultimo spettacolo della stagione con il balletto! Sono stati 2 mesi intensi! Ora si va in ferie per un po’ e si va in ferie anche dal telefono! Si riprende a fine agosto per le prove con Michi Esp (Michele Esposito ndr). Ciao blue birds, I love you!”.

Insomma, sembra proprio che ad attendere la ballerina siano le prove per un nuovo spettacolo da tenersi in collaborazione con Michele Esposito. Che i due possano essersi ritrovati in complicità dopo Amici 21, fino a giungere alla decisione di unire le forze nel ballo? Non si esclude quindi che i due ballerini possano rivelarsi protagonisti di un nuovo flirt in corso. Nel frattempo, però, in un intervento concesso a Dimmi di te, web format condotto da Lorella Cuccarini, Carola Puddu ha ammesso che continua ad essere in contatto con Luigi Strangis. Che un nuovo triangolo amoroso sia all’orizzonte?

