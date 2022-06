Carolina Cardini, concorrente Dalla strada al palco/ “Da bambina ho perso la voce, ho sofferto tanto”

Carolina Cardini, chi è il concorrente di Dalla strada al palco

Continua la gara degli artisti di strada su Rai 2 nel programma Dalla strada al palco, condotto da Nek. Sul palco arriva Carolina Cardini che, nel consueto video di presentazione, si racconta: “Mi chiamo Carolina, ho 32 anni e vengo da Firenze. La mia grande passione è il canto lirico. Il mio primo approccio con la musica è stato tramite mia madre che mi ha fatto iniziare a studiare violino.” La cantante spiega però di aver vissuto un momento molto difficile della sua vita quando ha perso la voce.

“Quando avevo 10 anni ho iniziato a sentire un senso di costrizione alla gola e ho iniziato a soffrire di frequenti perdite della voce. – ha raccontato Carolina Cardini su Rai 2, spiegando che – Non so veramente cos’è stato, so solo che ero molto triste ma soprattutto mi dispiaceva perchè sentivo che c’era una voce imprigionata, quindi cantare è rimasto un sogno nel cassetto. Poi, ad un certo punto, ne avevo abbastanza e ho deciso di riaprire quel cassetto”. L’esibizione nella trasmissione di Rai 2 le regala grandi applausi da parte del pubblico in studio.

