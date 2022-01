Carolina Rey: “Ho avuto il Covid”/ “Febbre a 39.5, vaccinata con 2 dosi. Il booster…”

Carolina Rey a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone, nel pomeriggio odierno ha rivelato di avere contratto il Coronavirus. L’ex concorrente di Tale e Quale Show e inviata Rai, inserita tra i cosiddetti “affetti stabili” del programma in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ha asserito davanti alle telecamere e in diretta di essere stata contagiata da SARS-CoV-2 e di avere accusato alcuni problemi di salute, traducibili in mal di gola e febbre fino a 39.5. Scherzando, la presentatrice le ha detto: “Secondo me era la Delta, ormai qua facciamo tutti le diagnosi”, con il professor Matteo Bassetti collegato da Sauze d’Oulx che sorrideva sullo sfondo.

CAROLINA REY: “ERO VACCINATA CON DUE DOSI E HO PRESO IL COVID. DEVO FARE IL BOOSTER?”

Lo stesso infettivologo ligure poi, rivolgendosi a Carolina Rey, le ha comunque consigliato di sottoporsi all’inoculazione della terza dose di vaccino, visto che aveva completato il ciclo vaccinale a fine agosto e avrebbe dovuto ricevere il booster proprio nel mese corrente: “La protezione conferita dalla malattia è di gran lunga inferiore a quella offerta dai vaccini, dunque assolutamente va fatta la terza dose anche se si è stati contagiati dal virus dopo la seconda. Indicativamente, consiglio di farla a distanza di 4-6 settimane dalla guarigione”.

