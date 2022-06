Carolina Sansoni fidanzata di Tommaso Paradiso/ “L’ho vista e ho scatenato l’inferno”

La fidanzata dell’ex cantante dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso è Carolina Sansoni. La ragazza. La ragazza dopo gli studi liceali a Roma si è trasferita a Londra per studiare Comunicazione e Marketing per poi successivamente ritornare in Italia a completare la sua formazione all’Istituto Marangoni.

La ragazza ha fondato una start-up Denoise Desing, un e-commerce dedicato ai designer di moda, oltre al suo progetto Talkin Pills, dedicato alla narrazione social mondo del lavoro. In merito alla sua vita privata la ragazza è molto riservata e non ha mai lasciato nessuna dichiarazione in merito ai suoi famigliari.

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso si sono conosciuti nel 2017 a durante una partita di calcio e fin dall’inizio della loro relazione la ragazza ha accompagnato la sua dolce metà in giro per l’Italia in tour, mentre quando sono in giro per il mondo trascorrono la maggior parte del loro tempo insieme al loro cagnolino Ugo.

In passato il cantante aveva svelato durante un’intervista di Vanity Fair di aver perso la testa dopo aver visto per la prima volta la ragazza: “L’ho vista lì e ho iniziato a scatenare l’inferno”. Il cantante sembra essere molto preso dalla ragazza tanto da averle dedicato una delle sue più belle canzoni d’amore: “Questa nostra stupida canzone d’amore”.

