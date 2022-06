Carolina Sansoni, fidanzata Tommaso Paradiso/ “L’ho vista e ho scatenato inferno”

Tommaso Paradiso sulla fidanzata Carolina Sansoni: “L’ho vista e ho scatenato l’inferno”

Carolina Sansoni è la fidanzata del celebre cantante Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti. I due fanno coppia fissa dal 2017 e insieme non potrebbero essere più felici. Carolina e Tommaso, a quanto pare, si sono conosciuti in primavera in occasione di una partita di calcetto dove lei era seduta alle spalle del cantante. E’ stato Tommaso Paradiso a rivelare alcuni retroscena del loro primo incontro, in un’interessante intervista rilasciata a Vanity Fair. “L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno”, ha raccontato il cantautore. Ed è infatti proprio a Carolina che Tommaso ha dedicato uno dei suoi brani più famosi e romantici, Questa nostra stupida canzone d’amore.

Carolina Sansoni, fidanzata di Tommaso Paradiso: un amore enorme

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso formano una coppia inseparabile. I due provano un grande amore l’uno nei confronti dell’altra e ad oggi mostrano una grandissima complicità. Anche sui social la coppia si mostra spesso unita e indaffarata in svariate avventure. Carolina, che porta avanti un’attività imprenditoriale, non è nota al mondo dello spettacolo, ma i fan di Tommaso Paradiso la conoscono davvero molto bene, dato che lui le ha dedicato il brano Questa nostra stupida canzone d’amore. Il cantante, quando si è fidanzato con Carolina, era ancora alla guida dei The Giornalisti, prima della separazione avvenuta dal 2019, tra lo stupore degli altri componenti del gruppo, Marco Antonio “Rissa” Musella e Marco Primavera.

