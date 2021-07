Carolina Stramare fidanzata con Mattia Narducci?/ Avvistati a Vigevano

Carolina Stramare, Miss Italia 2019, sembra aver ritrovato l’amore. Secondo quanto riportato dal sito Very Inutil People, la ex Miss è stata avvistata a Vigevano, la sua città, insieme a un giovane modello mentre si scambiavano effusioni in un bar. Il misterioso ragazzo sarebbe Mattia Narducci, il modello pupillo di Giorgio Armani. I due sembrano decisi a mantenere privata la loro relazione, visto che non si seguono nemmeno su Instagram. Dopo l’occasione persa a L’Isola dei Famosi 2021, a cui ha dovuto rinunciare all’ultimo per motivi familiari, Carolina Stramare sarà per la prossima stagione calcistica il volto televisivo del campionato di Serie B, trasmessa da Helbiz: “Orgogliosa di far parte di questo progetto ambizioso e innovativo” ha commentato la modella, come riportato da Il Giorno.

Carolina Stramare e Mattia Narducci amore segreto?

Mattia Narducci è da qualche anno modello di punta di Giorgio Armani: “Lavorare per il signor Armani non è solo calcare la passerella di uno storico leader del settore. Ma è apprendere il meglio che questo lavoro può offrire. Una enorme opportunità. Poi è un immenso orgoglio, lui è uno straordinario esempio di genio made in Italy nel mondo. Una persona unica che ha legato il suo nome alla città di Milano ed alla nostra nazione”, ha raccontato in un’intervista per La Voce di New York. Narducci condivide con il grande stilista le origini piacentine. Carolina Stramare, vincitrice dell’80esima edizione di Miss Italia, è da sempre molto riservata sulla sua vita privata. Sappiamo che ha avuto una relazione con Mattia Marciano, ex protagonista di Uomini e Donne e precedentemente con Alessio Falsone, un imprenditore milanese.

