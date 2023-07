Carta dedicata a te 2023/ Disattivazioni in atto anche per chi ha fatto il primo acquisto (30 luglio)

Abbiamo molto spesso parlato della carta dedicata a te 2023, definita anche Carta risparmio spesa 2023 che consente di erogare ai cittadini che hanno un reddito ISEE basso, un importo annuale di 382,50 euro, utile per acquisti di primissima necessità.

Carta dedicata a te 2023: perché sono in atto le disattivazioni

Tutti i cittadini che risultano beneficiari della misura, devono però rinunciare a altri voti economici relativi a bandi di welfare a cui potrebbero aderire per corrispondenza di requisiti. Anche se le prime erogazioni sono state emesse proprio nel mese di luglio 2023, la carta Dedicata a te ha visto già numerose disattivazioni e tanti cittadini che hanno già effettuato il primo acquisto potrebbero vedersi disattivare la scheda. Vediamo insieme che cosa sta succedendo.

Come sappiamo, la carta Dedicata a te segue dei particolari e requisiti relativi al reddito isee dei nuclei familiari degli italiani. Sarà dunque impossibile ottenere la possibilità di usufruire di un credito di 382,5 euro se non è stata presentata per tempo la DSU e non è stato fatto il modello ISEE alla base del riconoscimento dei requisiti.

Carta dedicata a te 2023: revoche particolari

Eppure vi sono famiglie che, pur rispondendo ai requisiti fondamentali hanno necessità di rinunciare al contributo economico, ma altre famiglie che pur essendo state individuate come potenziali beneficiarie e pur avendo effettuato il primo acquisto, si sono viste revocare la possibilità di accedere al contributo.

È successo perché l’INPS non è riuscita ad aggiornare i dati relativi alla maggior parte dei contribuenti entro un certo termine, per cui bisognerà necessariamente segnalare l’errore all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale entro il 25 luglio 2023 da parte di tutti i comuni e, solo a seguito di questa segnalazione Poste italiane provvederà ad annullare la carta oppure a creare una nuova carta. Dal momento che i potenziali beneficiari sono individuati prevalentemente dai comuni, saranno dunque questi che dovranno agire per conto degli stessi cittadini che presentano i requisiti.

