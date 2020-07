Casa Bianca: “Scienza non ostacoli riapertura scuole”/ Trump minaccia taglio di fondi

Si preannuncia un lungo e duro braccio di ferro negli Usa fra l’amministrazione Trump, e la task force anti-coronavirus in merito alla riapertura delle scuole. La Casa Bianca punta a far tornare i ragazzi nelle aule il prima possibile, alla luce del fatto che le lezioni sono sospese ormai da mesi oltre oceano causa l’esagerata diffusione del covid. Basti pensare che nelle scorse 24 ore sono stati registrati altri 68.400 nuovi casi, nuovo record giornaliero dopo quelli registrati nelle ultime settimane. Nonostante il dramma sia palese, il governo punta a riaprire le scuole, come ha fatto chiaramente capire la portavoce della White House, Kayleigh McEnany: “Il presidente ha detto inequivocabilmente di volere le scuole aperte – le parole dell’ex giornalista di Fox e Cnn nell’ultimo briefing – quando dice aperte, intende completamente aperte, intende che i bambini possano andare ogni giorno a scuola. La scienza non dovrebbe ostacolarlo, la scienza e’ dalla nostra parte su questo”.

CASA BIANCA: “LE SCUOLE SONO IMPORTANTI PER I NOSTRI BIMBI”

La McEnany ha poi citato “molti esperti” ed ha invitato gli stati a “seguire semplicemente la scienza, ad aprire le scuole”, che “sono estremamente importanti, essenziali” anche perché “non vogliamo vedere i nostri bambini chiusi in casa con conseguenze devastanti”. Parole che sembrerebbero essere rivolte direttamente, anche se mai nominati, al Cdc e al virologo Anthony Fauci, la cui posizione di quest’ultimo è sempre stata in aperto contrasto con quella del presidente Donald Trump. Resta il fatto che sono molti gli stati che stanno “ribellandosi” al tycoon, con numerosi governatori e sindaci che stanno ripristinando l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi pubblici, preparandosi al peggio. Per quanto riguarda le scuole, scrive invece il New York Times, diversi istituti sono pronti a riaprire ma solamente online (soprattutto a Los Angeles e a San Diego), con la didattica a distanza, nonostante le minacce di tagliare i fondi federali da parte di Trump. A New York, invece, si tornerà in classe solamente 3 giorni a settimana.



