“Casalino stroncato da Conte”/ Ex GF nel caos per veline contro portavoce Di Maio

Rocco Casalino nei guai. L’ex portavoce di Palazzo Chigi è finito nel mirino di gran parte del Movimento 5 Stelle ma anche di Conte. Il motivo? Come riporta Dagospia, la velina interna contro Marici, il nuogo portavoce di Luigi Di Maio. Una mossa che ha fatto scaldare gli animi in casa pentastellata, tanto da spingere l’ex gieffino a smentire la sua stessa velina…

Il caso è scoppiato a causa delle indiscrezioni giornalistiche, forse rilanciate da Casalino, sul presunto scontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sulla riforma della giustizia. Il portavoce del ministro degli Esteri ieri ha tenuto a smentire le ricostruzioni «fantasiose» dei giornali: «Il ministro Di Maio ha lavorato in asse con Giuseppe Conte e ha fatto squadra con tutti i ministri M5S. Quello di ieri sulla riforma della giustizia è un risultato corale di tutto il MoVimento, frutto della leadership determinante di Giuseppe Conte». Ma non è tutto…

CASALINO NEL MIRINO DI CONTE E M5S

Qui interviene infatti Rocco Casalino. Fonti parlamentare del Movimento 5 Stelle, ovvero l’ex gieffino, hanno denunciato la gravità dei retroscena fuoriusciti dalla Farnesina a seguito dell’accordo raggiunto sulla giustizia. E ancora, secondo le stesse fonti nel M5s non si credeva alla smentita dello staff di Di Maio. Una velina che ha mandato su tutte le furie i parlamentari vicini a Grillo e Di Maio: «Siamo in molti a vergognarci degli attacchi di qualche ‘misteriosa fonte’ rivolti a Di Maio e al suo staff. Qui si è superato il limite, si è andato oltre la politica e si cerca di colpire la persona. Bisogna fermare immediatamente questa deriva interna e prendere le distanze da questa strumentalizzazione. Il nuovo corso dimostri di credere davvero nell’unità del Movimento, serve compattezza no ripicche da bambini». Fino alla già citata smentita della velina da parte dello stesso Casalino: «Sui giornali, come sempre, si lavora per dividerci. Per minimizzare il successo raggiunto da Conte si prova a metterlo in contrasto con Di Maio. Ma Giuseppe Conte è stato convinto solo dagli obiettivi raggiunti, che erano gli stessi anticipati già nei giorni scorsi e confermati al mattino quando si è svolto il Consiglio dei ministri, così come i ministri, compreso Luigi Di Maio, si sono sempre lasciati ispirare dalla volontà di centrare un obiettivo importante per tutta la nostra comunità». Insomma, a Conte non sarà piaciuta la gestione della comunicazione dell’ex gieffino…

