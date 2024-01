Case green, rate mutui del 25% meno care/ Stangata per chi non ha classe A o B

Stangata sui finanziamenti di chi non possiede una casa green. Il portale Facile.it, leader in Italia per la ricerca online di mutui, ha publicato un’analisi sulle condizioni applicate nell’intero 2023 dalla quale emerge un calo dei tassi fissi, spiega La Verità. Al momento, per un mutuo in surroga, i tassi partono dal 3.10%. Se andiamo a vedere la situazione per singole classi energetiche, scopriamo che chi ha un immobile in classe A o B avrà condizioni più vantaggiose degli altri e potrà abbattere la rata fino al 25%.

I mutui green nel 2023 erano il 7.2% delle richieste totali sulla prima casa: si tratta di un mercato destinato ad aumentare e anche l’Europa, secondo La Verità, si preparerebbe alla stangata che farà felici i grandi fondi immobiliari. Sempre secondo Facile.it emerge che oggi un finanziamento standard da 126mila euro a 25 anni, se erogato su una casa green, può essere ottenuto al 2.60% con una rata mensile da 572 euro. Se poi si chiede una surroga per cambiare banca, il tasso fisso scende al 2.45%.

In Italia il 75.4% degli edifici in classi “inquinanti”

La direttiva Ue in discussione sarebbe, secondo La Verità, una mazzata per l’Italia, considerando che la forza del nostro Paese è basata sulle famiglie e sulle case di proprietà. Gli obblighi di efficienza energetica dovrebbero arrivare con la prossima Commissione Ue e secondo Confedilizia, saranno disastrosi per l’Italia, con 9 milioni su 12.2 milioni di edifici non in regola. Il 74% delle case italiane sono state infatti costruite prima dell’entrata in vigore delle normative sul risparmio energetico e sismico del 2020. Il 75.4% degli edifici sono in classi “inquinanti” (E, F e G): l’ultima rappresenta il 35.3% secondo i dati Enea-Cti.

Dunque, per chi oggi possiede un appartamento nelle classi considerate “inquinanti” e non ha i soldi per ristrutturarlo, ci sono due soluzioni: chiedere un mutuo per renderla Green o vendere casa con uno sconto di almeno 25-30%. E chi invece deve comprare, o lo compra in regola con la nuova normativa – dunque una casa green – ma a prezzi maggiorati oppure sostiene i maggiori costi della transizione green dopo il rogito.











