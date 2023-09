Case per studenti affidate ai migranti in Uk/ Ma non si trasferiscono per allarme incendi

Le case per studenti di Huddersfield, in Uk, sono state affidate dal Governo a 400 migranti, i quali però non possono ancora trasferirsi a causa di alcuni allarmi antincendio. È, come riportato dal Daily Mail, una situazione paradossale. I 168 allievi che avevano già firmato contratti di locazione adesso dovranno cercare un altro posto dove stare, mentre le residenze restano comunque vuote.

Il complesso da 405 posti letto, chiamato HD1, ospita monolocali di fascia alta che costano fino a £ 200 a settimana. A pochi passi dal campus dell’Università di Huddersfield ci sono anche un cinema, una sala giochi e una palestra. Ma per il Ministero degli Interni ciò non è sufficiente per assicurare ospitalità ai richiedenti asilo. I funzionari del Dicastero hanno rivelato nelle scorse ore che i progetti saranno accantonati fino a quando i lavori per risolvere i rischi di incendio in stile Grenfell Tower non saranno completati.

Case per studenti affidate ai migranti in Uk: il piano viene rimandato

Le case per studenti di lusso a Huddersfield erano state infatti evacuate nell’agosto del 2019 dopo che il servizio antincendio e di soccorso del West Yorkshire aveva scoperto una serie di guasti alla sicurezza. Un rapporto sulla costruzione di uno dei blocchi avvertì successivamente che “il fuoco si sarebbe diffuso facilmente in più compartimenti con pochissima resistenza” se si fosse accesa una miccia. Secondo le previsioni, la riapertura sarebbe dovuta avvenire questo mese, ma non è stato così.

Una fonte del Ministero degli Interni ha assicurato: “Nessuno verrà trasferito nel sito finché non sarà pronto per essere occupato, compreso il rispetto delle norme legali e edilizie. Abbiamo svolto la nostra due diligence sull’utilizzo del sito e continuiamo a collaborare con il Kirklees Council per prepararlo affinché i richiedenti asilo possano trasferirsi”. Per il momento, tuttavia, resta tutto fermo e gli studenti sono in protesta.

