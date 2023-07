Case svalutate in Italia: crolla il valore al -9%/ -850 miliardi negli ultimi 12 anni

I recenti dati Eurostat certificano che negli ultimi 12 anni (dal 2010 ai primi quattro mesi del 2023), in Grecia, Italia e Cipro i prezzi delle abitazioni subivano una flessione mentre nel resto d’Europa crescevano. Gli aumenti sono legati al rialzo del PIL: per questo parliamo di crescite in Estonia (+200%), Ungheria (+180%) e Lituania (+146%) mentre in Germania il rialzo è intorno all’80%, in Francia al 30% e in Spagna al 10%. In media, nei Paesi europei i valori delle case sono aumentati quasi del 50%. In Italia, invece, il dato è di -9% dell’Italia. Qui, il 75% delle famiglie vive in immobili di proprietà, contro il 50% della Germania e il 65% della Francia.

La spiegazione della decrescita potrebbe essere legata al peso del fisco. I dati recenti, dall’Ocse all’Eurostat, evidenziano che gli immobili in Italia sono tra i più tassati d’Europa. L’incidenza delle imposte oscilla intorno al 2,5% del Pil. Dunque negli ultimi 12 anni, secondo le stime dell’economista Andrea Giuricin, il parco immobiliare italiano ha visto ridotto il proprio valore di circa 850 miliardi.

Case svalutate in Italia: le motivazioni