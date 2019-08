Caserta, picchia moglie durante cure oncologiche/ Maltrattava anche un figlio minore

Picchia la moglie durante le cure oncologiche: per questo e molti altri episodi un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Caserta. È accusato pure di stalking e lesioni, continuati ed aggravati, oltre che di maltrattamenti. Nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere è emerso che il 38enne avrebbe picchiato la moglie per oltre dieci anni, in particolare dall’inizio del matrimonio. Lo avrebbe fatto anche quando la donna era ricoverata in quanto malata di tumore. Stando a quanto riportato dall’Ansa, in un’occasione il 38enne ha staccato i drenaggi cui la donna era attaccata a causa delle terapie oncologiche. Ma le violenze hanno coinvolto anche uno dei figli minori della coppia. E sono aumentate quando la moglie ha deciso di separarsi, trovando il coraggio di denunciare il marito violento. E così sono cominciati i pedinamenti, le telefonate a tutte le ore, anche di notte, e le minacce.

CASERTA, PICCHIA MOGLIE DURANTE CURE ONCOLOGICHE

L’incubo della donna è stato interrotto dalla Polizia di Stato che ha portato in carcere il marito violento. La polizia ha dato infatti esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 38enne pregiudicato. L’episodio più grave delle violenze risale a febbraio dell’anno scorso, quando l’uomo per presunti motivi di gelosia cominciò a picchiarla durante le sue cure oncologiche. Durante l’aggressione, incurante del precario stato di salute della moglie, la colpì ripetutamente arrivando a staccarle i drenaggi. L’indagato non è mai riuscito ad accettare che la donna volesse lasciarlo, stanca delle violenze subite. Le indagini hanno permesso di acquisire gravi elementi indiziari e plurimi riscontri oggettivi per le innumerevoli condotte di maltrattamenti. In considerazione della sua pericolosità, visto che il soggetto era stato arrestato in passato per lo stesso motivo, è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

