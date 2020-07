Caso camici, Attilio Fontana indagato/ La replica: “Certo dell’operato della Regione”

E’ indagato il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana. Come riferito nelle scorse ore dai principali organi di informazione online, a cominciare dal quotidiano Repubblica, il massimo rappresentante dei lombardi è finito sotto inchiesta nell’ambito della questione della fornitura di camici alla Regione. Nel dettaglio, gli inquirenti stanno cercando di fare luce su una “commessa” di camici della Dama Spa, la società a cui capo vi è Andrea Dini, il cognato proprio di Fontana. “Da pochi minuti ho appreso con voi di essere stato iscritto nel registro degli indagati – le parole dello stesso governatore riportate nelle scorse ore sulla propria pagina Facebook – duole conoscere questo evento, con le sue ripercussioni umane, da fonti di stampa. Sono certo dell’operato della Regione Lombardia che rappresento con responsabilità”. La fornitura attenzionata è un carico di ben 75mila camici dal valore di mezzo milione di euro (circa sei euro a capo), che la centrale acquisti della Regione, Aria, avrebbe appunto affidato alla Dama in data 16 aprile, in piena pandemia di coronavirus.

CASO CAMICI, INDAGATO ATTILIO FONTANA, IL LEGALE: “SAPUTO SOLO A COSE FATTE”

A riguardo, nella giornata di ieri era stato interrogato Filippo Bongiovanni, ex direttore generale proprio della centrale acquisti del Pirellone. Bocca cucita da parte del legale di Fontana, che nella notte ha rilasciato una breve dichiarazione dicendo: “Ho saputo delle forniture – si legge sull’edizione online di Repubblica – solo a cose fatte”. Per i pm, scrive ancora il quotidiano, si tratterebbe di un’assegnazione di fornitura senza gara avvenuta in conflitto di interessi proprio perchè la società fa capo al cognato di Fontana, e la moglie di quest’ultimo detiene anche una quota del 10% della stessa Dama, ma comunque ritenuta dagli inquirenti totalmente estranea ai fatti. Inoltre, come sottolinea Repubblica, la fornitura sarebbe stata trasformata in donazione solo dopo il servizio di Report, la trasmissione che di fatto ha illuminato la vicenda. Non è chiaro per quali reati è indagato Fontana, mentre Dini è accusato di turbata libertà della scelta del contraente, ma si è sempre dichiarato innocente.



