MORTE MARTINA ROSSI, SENTENZA D’APPELLO/ Assolti Vanneschi e Albertoni

Pochi minuti fa è arrivata la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Firenze: sono stati assolti i due imputati, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, sino ad oggi accusati di aver causato la morte della giovane Martina Rossi, precipitata dal sesto piano di un albergo spagnolo dopo essersi difesa da un presunto tentativo di aggressione sessuale. Il padre di Martina Rossi, accerchiato dai giornalisti, ha risposto con le lacrime agli occhi: “Penso alle sofferenze vissute, ma anche alle prospettive, che danno solamente un significato triste a quello provato oggi. Martina non c’è più, la Giustizia italiana non c’è più. Ci sono situazioni e soluzioni che vanno al di là della legge, del pensiero e del cuore”. Quando i giornalisti gli chiedono di esprimere il suo stato d’animo, risponde: “Amareggiato è dire poco. Sto dando risposte convenzionali, potessi esprimermi liberamente parlerei diversamente e sono sempre stato convinto del fatto che certe cose, piuttosto che dirle, sia meglio farle”.

CASO MARTINA ROSSI: OGGI LA SENTENZA

A “La Vita in Diretta”, nel corso della puntata di oggi, martedì 9 giugno 2020, si è parlato del caso di Martina Rossi, la giovane studentessa genovese morta nel 2011 dopo essere precipitata dal balcone situato dal sesto piano di un hotel di Palma di Maiorca in seguito a un tentativo d’aggressione carnale da parte di due giovani Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, accusati di tentata violenza sessuale. I due imputati, che si sono sempre professati innocenti, sono presenti quest’oggi in aula per la sentenza che sarà pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello di Firenze. Cosa succederà? Dopo nove anni la sentenza dovrebbe confermare o cancellare la pena. Cancellare, sì: perché in ballo vi è anche la possibilità che il reato cada in prescrizione, cosa che getterebbe ancor di più nello sconforto i genitori di Martina Rossi. “Mia figlia era una ragazza normale di 20 anni, che per la prima volta andava a ballare – ha dichiarato commosso il papà della giovane –. Improvvisamente, vola dalla finestra non vestita, con solo addosso le mutandine. Noi non abbiamo mai creduto all’ipotesi del suicidio. Fin dal primo momento ho detto al giudice che le avevano fatto del male. Sono arrabbiato perché non ho mai visto un attimo di pentimento negli occhi dei giovani. La loro difesa è stata infangare Martina. Li strangolerei”.



