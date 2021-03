CASO SCHWAZER/ Le 87 pagine che smascherano l’imbroglio a disposizione dei lettori

ASSOLUZIONE ALEX SCHWAZER: L’ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE – Raramente è uscito dalle aule di un Tribunale un ritratto così impietoso di come opera il sistema e la giustizia sportiva: l’ordinanza del 18 febbraio che scagiona Alex Schwazer si trasforma in un impressionante atto di accusa della classe dirigente dello sport mondiale. Le 87 pagine in cui si condensa l’attività investigativa di 4 anni e mezzo di un coraggioso e competente giudice sono – grazie a Ilsussidiario.net – a disposizione di tutti: chiunque potrà valutare senza intermediari se le conclusioni del Gip di Bolzano Walter Pelino sono – come dice la Wada – “spericolate e prive di fondamento critiche diffamatorie” o se ricostruiscono con scrupolo e con supporto scientifico uno dei più grandi imbrogli della storia dello sport. Buona lettura!

CAROLINA KOSTNER, EX FIDANZATA ALEX SCHWAZER/ "L'avrei sposato ma la fiducia..."

Clicca qui per leggere e scaricare l’ordinanza di archiviazione

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ALEX SCHWAZER, "VITTIMA DI COMPLOTTO"/ "Chi ha alterato le mie provette? Ho un'idea"Doping Alex Schwazer: cos'è successo?/ Ipotesi complotto: quei campioni di urine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA