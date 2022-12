Caso Soumahoro, “migranti al freddo, con blatte e topi”/ I soldi spariti all’estero…

Blatte e topi nei centri di accoglienza gestiti dai familiari di Aboubakar Soumahoro, dove gli ospiti erano in eccesso e le condizioni igieniche erano invece scarse. Lo scandalo non è solo finanziario, stando a quanto emerge dall’inchiesta della procura di Latina sulle società gestite da Marie Therese Mukamitsindo e dai suoi figli, inclusa Liliane Murekatete, la moglie di Soumahoro. C’è, infatti, anche la denuncia sulle malversazioni ai danni dei migranti. Quindi, a prescindere dal giro di fatture e la gestione contabile non trasparente, nell’ordinanza si sottolinea che le «distrazioni di denaro per finalità estranee alla gestione dei progetti» hanno inciso sulle condizioni di vita dei migranti, anche minori.

QATARGATE e UE/ Mele marce e doppia morale, attenti all'effetto-Mani pulite

Infatti, sarebbero state sottratte risorse destinate all’accoglienza impoverendo i servizi. Il gip Giuseppe Molfese parla di «riscaldamenti ridotti in ore notturne o assenti». Ma anche di «alloggi fatiscenti con arredamento inadeguato rispetto al numero degli ospiti, mobili rotti, condizioni igieniche carenti», senza dimenticare l’assenza di «derattizzazione e deblattizzazione». Quindi, i migranti erano usati «in sede di rendicontazione la richiesta di finanziamenti» alla Direzione centrale per i richiedenti asilo, ma spesso si trattava di «costi non sostenuti».

SOUMAHORO, INDAGATA MOGLIE LILIANE MUREKATETE/ Gip: “evasione, false fatture e…”

CASO SOUMAHORO, PM A CACCIA DEI SOLDI ARRIVATI DALLO STATO

L’inchiesta del procuratore Giuseppe de Falco e del sostituto Andrea D’Angeli, condotta dal nucleo della Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, resta il flusso di denaro che dallo Stato è arrivato alla famiglia di Marie Therese Mukamitsindo, senza sapere dove sia finito. Anche perché spesso gli stipendi degli operatori non venivano pagati. Nel mirino anche sei fatture del 2019 «relative a operazioni inesistenti» nei confronti di Jumbo Africa. Ma questa e Consorzio Aid erano strutture satelliti riconducibili a Karibu, al cui vertice tra il 2005 e il 2014 c’era Mukamitsindo e consiglieri erano Liliane Murekatete e Michel Rukundo. Invece a capo del Consorzio Aid dal 2009 al 2017 c’era sempre Mukamitsindo, poi il figlio Michel, mentre dal 2018 un cda formato da lei e i figli Michel e Aline. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, c’è poi un’informativa della Guardia di Finanza risalente al 2 febbraio da cui si evince che Jumbo Africa non aveva dipendenti, non aveva presentato il modello 770 per il 2019, eppure aveva ricevuto dalla Karibu bonifici usati sistematicamente per girare i soldi all’estero a vari soggetti, come il figlio di Mukamitsindo, Richard Mutangana e sua moglie Valeria Giglioli. La GdF ha concluso che gli importi contabilizzati sembrerebbero uno strumento per veicolare denaro da Karibu a Jumbo e da questa all’estero.

LEGGI ANCHE:

Coop Soumahoro, 5 lavoratori chiedono stipendi/ Suocera di Aboubakar non si presenta

© RIPRODUZIONE RISERVATA