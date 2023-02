Cassa Dottori Commercialisti/ Nel 2023 oltre 6 mln di euro per la formazione degli iscritti e dei familiari

Nel 2023, la Cassa Dottori Commercialisti ha stanziato tre milioni di euro per supportare la formazione dei propri iscritti, offrendo un sostegno allo sviluppo della loro crescita professionale attraverso iniziative che contribuiscano all’ampliamento delle competenze specialistiche in un settore in continua evoluzione.

“La formazione rappresenta un tassello fondamentale nelle nostre iniziative di supporto alla professione”, ha dichiarato Stefano Distilli, presidente di Cassa Dottori Commercialisti. “In un contesto sempre più competitivo, ampliare le proprie competenze è indispensabile per la crescita professionale dei nostri iscritti, che la Cassa mira a sostenere con risposte il più possibile immediate ed efficaci affinché la categoria mantenga la propria capacità di creare valore”.

Per l’erogazione di contributi nei confronti degli iscritti che abbiano frequentato corsi e attività formative idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali nel 2022, è necessario che il costo complessivo sostenuto e documentato sia di importo pari o superiore a €200, al netto di IVA. Il contributo erogato è pari al 50% del costo dell’attività formativa; l’importo equivale, invece, al 100% per gli under 35. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC disponibile a partire dal 16 gennaio 2023 entro il 30 settembre 2023.

Oltre al bando per le attività formative, l’Ente ha rinnovato anche per quest’anno quello relativo alle borse di studio a favore degli iscritti e dei loro familiari per un totale di oltre tre milioni di euro.

L’importo erogabile previsto per gli iscritti è pari alle spese sostenute, fino a un massimo di 2.500 euro (che salgono a 4.000 euro nel caso di frequenza di un corso universitario, dottorato di ricerca o master svolto all’estero), mentre i figli dei professionisti potranno beneficiare di importi compresi tra 1.500 euro previsti per chi ha conseguito la licenza di scuola media e 3.500 euro per chi invece frequenta l’Università.

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 18 maggio 2023, utilizzando i moduli presenti nella pagina dedicata ai bandi sulla homepage del sito di Cassa Dottori Commercialisti.

