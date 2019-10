Cassa forense/ Crediti per avvocati: da ottobre corsi online gratuiti

Cassa forense, è partita la caccia ai crediti formativi per gli avvocati: l’ultimo trimestre dell’anno solare è al via, scopriamo quali sono i videocorsi a disposizione dei legali per ottenere i CF necessari. Come ricorda Altalex, da diversi anni è vigente l’obbligo di maturare un determinato numero di crediti nel corso dell’intervallo temporale annuale e triennale: il Regolamento sulla formazione forense prevede infatti la suddivisione in triennio formativo, che prevede l’obbligo di conseguire almeno 60 crediti formativo (di cui 9 in ordinamento/previdenza/deontologia forense), e in anno formativo, che prevede l’obbligo di conseguire almeno 15 crediti formativi nel corso dell’anno solare (di cui tre nelle materie obbligatorie).

CASSA FORENSE, I CORSI ONLINE GRATUITI PER GLI AVVOCATI

Come riportato da Altalex, da ottobre la Cassa forense ha attivato nove videocorsi che consentiranno agli avvocati iscritti all’albo di ottenere il numero di crediti formativi necessari: si tratta di corsi online assolutamente gratuiti, organizzati attraverso una piattaforma in modalità e-learning. In programma nove lezioni, ecco le tematiche previste: Sistema previdenziale e Organi, Iscrizione e Mod. 5, I contributi, Sistema sanzionatorio, Le prestazioni previdenziali, Istituti particolari, Le prestazioni assistenziali – I parte, Le prestazioni assistenziali – II parte, Portali e comunicazione. Come già sottolineato, i videocorsi sono assolutamente gratuiti e gli avvocati potranno fruirne durante l’intero arco della giornata e senza alcun tipo di vincolo orario: per accedere ai corsi basterà un pc o uno smartphone. Ovviamente, al termine della partecipazione verrà rilasciato un attestato che certifica la maturazione del numero di crediti previsti dal singolo corso.

