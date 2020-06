CASSAZIONE “CARTELLE, STRALCIO 1000€ PER SINGOLA VOCE”/ Salvini “estesa pace fiscale”

La Cassazione annulla le cartelle esattoriali non superiori a mille euro opera per singola partita e non con riferimento all’ammontare della cartella. Un’ordinanza, la 11187/2020, che sta facendo discutere anche la politica data la possibilità che venga azzerata una cartella di importo complessivo maggiore ai 1000 euro a patto che essa sia composta da articoli di ammontare non eccedenti la suddetta cifra. Sulla questione è intervenuto anche Matteo Salvini, leader della Lega: “Lo stralcio delle cartelle sotto i mille euro avviene per singola partita e non per l’ammontare della cartella! Importante ordinanza della Cassazione che chiarisce ed estende gli effetti della “pace fiscale” del 2018 (DL FISCO), che ha cancellato le mini-cartelle, quelle cioè con importi inferiori a 1.000 euro, e che riguardano il periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Il provvedimento ha riguardato circa 13 milioni di contribuenti per un valore di 32 miliardi di euro. Un importante successo delle misure di pacificazione fiscale volute dalla Lega!”.

CASSAZIONE: STRALCIO CARTELLA PER SINGOLA PARTITA NON SUPERIORE A 1000 EURO

Se Matteo Salvini esulta per il pronunciamento della Cassazione, è un altro esponente della Lega, Massimo Bitonci, sottosegretario in quota Carroccio al ministero dell’Economia e delle finanze all’epoca del Governo Conte I, a fare un passo avanti. Dopo aver sottolineato che l’ordinanza della Cassazione “dà la possibilità di stralciare le cartelle sotto i 1000 euro anche per singolo tributo”, Bitonci afferma come sia ora emersa “la necessità, anche visto il contenzioso fiscale che si preannuncia particolarmente considerevole anche a causa della crisi Covid, di concepire una “pace fiscale due”, quindi prevenendo il contenzioso, con riapertura dei termini della rottamazione ter ampliando gli anni anche al 2018-2019, saldo stralcio, rottamazione mini-cartelle e chiusura liti pendenti in primo e secondo grado in Cassazione”. Secondo Bitonci si tratta di soluzioni che “potrebbero tagliare il contenzioso tributario”.



