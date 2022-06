Cast e concorrenti Grande Fratello Vip 7, spuntano indizi/ Trapela il primo nome…

Grande fratello vip, spunta un indizio sul cast dei concorrenti

C’è grande attesa per il Grande fratello vip 7, che con ogni probabilità partirà il prossimo settembre 2022 su Canale 5 e sotto la conduzione di Alfonso Signorini, e intanto trapelano le prima anticipazioni tv del cast del reality dei vip. Nel dettaglio è Davide Maggio a lanciare in rete la prima chicca su colui-colei che potrebbe rivelarsi il primo concorrente ufficiale del Gf vip 7.

Riattivatosi su Instagram, in replica alle curiosità generali che si sollevano da giorni in rete sull’atteso reality della casa, il popolare blogger di tv e gossip ha rilasciato come indizio le iniziali del nome intero del papabile primo gieffino ufficiale, ovvero “M.C.”. A margine di questo primo indizio, quindi, il portale web d’informazione Blogtivvu ora ricama il nome integrale di colui che potrebbe confermarsi come primo naufrago ingaggiato al Grande fratello vip 7: si tratta di Matteo Cambi. Quest’ultimo è noto al pubblico tv in quanto ex boss della Guru ed ex naufrago arruolato a L’isola dei famosi. Inoltre, sempre in replica ai quesiti ricevuti dal web, che in particolare chiede se possano figurare nel cast targato GFVIP 7 degli sportivi, Davide Maggio non ha nascosto che la produzione Mediaset ha a quanto pare avviato delle trattative per l’ingaggio di un numero 1 dello sport. Infine, il noto blogger ha lasciato intendere che tra i neo gieffini potrebbero confermarsi dei “veri e propri vip”, degni di nota.

Spuntano i nomi degli opinionisti del Gf vip 7

Nel frattempo, sono trapelati anche i nomi dei papabili opinionisti, che quasi sicuramente affiancheranno Alfonso Signorini alla conduzione del reality dei vipponi. Si tratta di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Se per la prima si tratterebbe del primo ingaggio come opinionista al reality, per la consorte di Paolo Bonolis si parlerebbe di una conferma, dopo il medesimo ruolo coperto al Grande fratello vip 6, conclusosi di recente con la vittoria di Jessica Selassié. Per sapere di più del Gf vip 7, non ci resta intanto che attendere ulteriori anticipazioni tv del reality della Casa più spiata d’Italia, aperta alle celebrità.

