Cateno De Luca, malore in diretta a un comizio a Messina: come sta/ “Farà accertamenti, gli serve riposo”

Cateno De Luca come sta? Ha accusato un malore mentre era ad un comizio a Itala, in provincia di Messina. Una scena andata in onda in diretta su Facebook, dove stava venendo trasmesso l’evento. In molti si sono preoccupati per le condizioni di salute del leader di Sud chiama Nord, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale. È tuttora ricoverato al Policlinico del capoluogo peloritano.

I medici, come riportato da SkyTg24, stanno effettuando degli accertamenti per comprendere l’origine del malore di Cateno De Luca. È stato appurato però che il sindaco di Taormina si è sottoposto a un elevato stress fisico nel corso della campagna elettorale per le Europee, al punto da salire anche sul palco con la febbre molto alta. Le precarie condizioni fisiche inizialmente non lo avevano fermato, ma alla fine il politico è stato costretto a rinviare una serie di appuntamenti. “È necessario che stia a riposo. Si sta riprendendo”, ha comunicato la presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, rispondendo ai giornalisti davanti a Palazzo Chigi.

Come sta Cateno De Luca: il video del malore sul palco diventa virale

Il video del malore di Cateno De Luca al comizio nel messinese, che è tuttora online sui suoi profili, è diventato intanto virale. Le immagini della diretta, durata quasi un’ora, mostrano il leader di Sud chiama Nord tossire ripetutamente durante la parte conclusiva del suo discorso. “Non ci fermeremo”, ha affermato cateno De Luca. Infine si è appoggiato prima sul leggio e poi sulla spalla di un collaboratore visibilmente in difficoltà. La diretta su Facebook a quel punto è stata chiusa e il sindaco di Taormina è stato accompagnato giù dal palco, in attesa dell’arrivo dei medici che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale. È comunque sempre rimasto cosciente. È da capire adesso quando il politico si riprenderà e quando potrà riprendere la sua campagna elettorale per le Europee.











