Caterina e Michele, figli di Fabio Fazio/ L’alchimia speciale con il conduttore

Michele e Caterina sono i figli di Fabio Fazio e della moglie Gioia Selis. Sono nati dieci anni dopo il matrimonio tra il celebre conduttore e la sua dolce metà. Il primogenito, Michele, è nato nel 2004, mentre cinque anni più tardi, nel 2009, è arrivata la figlia Caterina. I due sono ancora giovanissimi e minorenni. Michele ha diciassette anni, la sorella Caterina ne ha dodici. Entrambi non sembrano molto attratti dalle luci dei riflettori, almeno non ancora, evidentemente hanno preso dalla madre Gioia, che non ama particolarmente apparire in pubblico. Tutto l’opposto di Fabio Fazio, che è invece un conduttore e giornalista molto famoso e impegnato, alla guida da ormai diverso tempo di Che Tempo che Fa. La famiglia del presentatore, benché si veda sporadicamente in pubblico, è molto unita e ha svariati interessi.

Michele e Caterina, il legame speciale con papà Fabio Fazio

La scorsa estate, ad esempio, la famiglia di Fabio Fazio era stata pizzicata dai paparazzi nella splendida location di Portofino, in Liguria, mentre trascorreva qualche ora all’insegna del relax e della serenità. Assieme al presentatore, dunque, c’era la moglie Gioia Selis, ma ovviamente anche i figli Michele e Caterina. Il quartetto era stato ripreso in un raro momento di condivisione nella bellissima cittadina ligure, conclusa con una serata al ristorante di Carlo Cracco. Michele e Caterina, come papà e mamma, amano la buona cucina, ma soprattutto sono al settimo cielo quando hanno l’occasione di passare del tempo coi propri genitori. Specialmente in estate, dato che durante l’anno papà Fabio Fazio è impegnato settimanalmente con la conduzione di Che Tempo Che Fa.

