Catherine Frank e Nada Ovcina, ex moglie e moglie di Gianni Nazzaro/ Un divorzio e…

La morte di Gianni Nazzaro accende inevitabilmente i riflettori su chi è rimasto al suo fianco in tutti questi anni. E se si parla di amore, c’è una donna in particolare da citare: sua moglie Nada Ovcina. Il loro è stato un rapporto ben altro che facile, soprattutto perché, nel mezzo della loro storia, è arrivata un’altra donna. Negli anni ’70, Nazzaro aveva già due figli con Nada quando decise di lasciarla per la modella francese Catherine Frank. Tra i due una grande passione che portò alla nascita di altri due figli e al divorzio dalla prima moglie. La passione, però, si spense poco dopo. Trascorso qualche tempo, Nazzaro tornò dalla prima moglie, dalla quale Nazzaro aveva quindi divorziato. Lui e Nada sono rimasti insieme per tutti gli anni successivi senza, tuttavia, risposarsi.

Gianni Nazzaro, com'è morto?/ Malattia: tumore ai polmoni, era ricoverato in ospedale

Gianni Nazzaro: “Io e Nada siamo divorziati ma…”

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Gianni Nazzaro parlò della moglie Nada e di quanto era accaduto tra loro, dichiarando: “Nonostante l’abbia soffrire, lei mi è rimasta sempre vicina e ha lottato perché io tornassi alla ribalta. Per tutti Nada è mia moglie, in realtà siamo divorziati, anche se viviamo insieme da anni. Ho deciso quindi di risposarla perché un sentimento forte e profondo come il nostro merita un secondo matrimonio”.

LEGGI ANCHE:

Gianni Nazzaro/ "Gigi D'Alessio mio erede? La peggiore offesa. Ranieri invece..."Gianni Nazzaro e la moglie Nada/ “A casa è servito e riverito come un bambino...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA