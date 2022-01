Catherine Poulain, moglie Filippo Graziani/ “Siamo una grande squadra”

Catherine Poulain: il matrimonio con Filippo Graziani

Catherine Poulain, nome d’arte di Caterina, è la moglie di Filippo Graziani, figlio di Ivan. I due si sono sposti lo scorso 5 settembre 2021 a Villa Borromeo a Cassano d’Adda (Milano. Tra i presenti anche volti noti del mondo della musica e dello spettacolo, come i componenti delle Vibrazioni, Federico Poggipollini, Veronica Ferraro, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che a fine giornata ha preso anche il bouquet. La torta di nozze è stata realizzata dal pasticcere Roberto Rinaldini. La sposa ha indossato tre abiti di Atelier Emé, mentre lo sposo dei completi di Carlo Pignatelli. “Vi presento la famiglia Graziani. È stata una serata magica piena di persone alle quale vogliamo bene, esattamente come la sognavo. Musica, abbracci, lacrime, brindisi (tanti) e bellezza dentro e fuori, momenti che non scorderò mai”, ha scritto Filippo Graziani su Instagram al termine della giornata di festa. In occasione del Natale, passato a casa, Filippo ha dedicato un romantico post alla moglie: “Siamo una grande squadra amore mio!“.

Catherine Poulain: la moglie di Filippo Graziani dj e influencer

Catherine Poulain, oltre a essere una modella internazionale e influencer da 460.000 follower, è anche una deejay: “La musica è sempre stata la mia passione più grande, infatti dopo la laurea in Relazioni internazionali volevo fare un master in comunicazione musicale, discografia e nuovi media, ma le tempistiche non erano giuste… Ho iniziato quindi per gioco facendo un deejay set con il mio fidanzato, è stata un’illuminazione, mi sono divertita tantissimo e da allora non mi sono più fermata”, ha raccontato a DiLei un paio di anni fa. Nella stessa intervista ha raccontato come è nata la storia d’amore con Filippo Graziani: “È nata a ottobre 2018. In realtà io Filippo lo avevo già visto un sacco di volte negli anni, essendo un musicista e frequentando l’ambiente musicale, ma non ci eravamo mai parlati. All’inizio, uscendo entrambi da storie disastrose, ci andavamo con i piedi di piombo, soprattutto lui. Ma quando abbiamo ingranato la storia è andata a gonfie vele”.

