Catherine Spaak, com’è morta e malattia/ Tre icuts, “un lungo calvario”

Catherine Spaak: la morte nel 2022 dopo la lunga malattia

Catherine Spaak è morta un anno fa, il 17 aprile 2022. L’attrice si è spenta in una clinica romana, dopo il terzo ictus, che l’aveva colpita pochi mesi prima: “Il 25 di luglio ha avuto il terzo ictus e da allora purtroppo c’è stato un lunghissimo calvario. Posso dire, però, che se n’è andata tranquillamente, io le sono stata vicina fino all’ultimo momento. Voglio ricordarla sorridente. È stata una grande stella che brillerà per sempre”, aveva detto la sorella Agnés, come riporta Repubblica.

Nel 2020, a pochi giorni dal lockdown, era stata colpita da un’emorragia cerebrale: “Sono venuta per dire che se siamo malati non dobbiamo vergognarci. Sono ancora qua con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il coraggio”, aveva raccontato a Storie Italiane. All’emorragia era seguita una crisi di epilessia dovuta alla cicatrice: “Non camminavo e non vedevo. Non ricordo niente di questa crisi e trovo che sia bellissimo. Ci si cura, si guarisce e si torna a fare la stessa vita di prima”.

Catherine Spaak: "La malattia non è una vergogna,

Catherine Spaak ha combattuto contro la malattia e si è ripersa: “Sono passata dal letto alla sedia a rotelle, poi al deambulatore e infine alle mie gambette, col mio tacco rosso”, aveva raccontato nel salotto di Serena Bortone su Rai 1. L’attrice ha sempre parlato apertamente della sua malattia, senza alcun tipo di vergogna: “Medici e infermieri sono stati angeli, mi hanno fatto rinascere, sorridere di nuovo alla vita e al mondo. Non ci si deve vergognare della malattia, la malattia non è una vergogna, è un accadimento, può succedere a chiunque. Non va nascosta. È una prova da affrontare con coraggio ma anche serenità”, aveva detto a Rai Radio 2, nel programma I Lunatici. Catherine Spaak si è spenta, a 77 anni, il 17 aprile 2022. I funerali sono stati celebrati in forma privata.

