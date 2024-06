Cathryn White Cooper: chi è la moglie di Gianluca Vialli/ “Era un marito affettuoso e il miglior padre”

Chi è Cathryn White Cooper, la moglie di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli è stato uno dei più grandi calciatori italiani che, accanto ad una straordinaria carriera, è riuscito a costruire una famiglia tenendo lontani i suoi affetti dalle luci dei riflettori e vivendo l’amore con la donna che lo ha poi reso padre due volte in modo molto discreto e riservato. La moglie di Gianluca Vialli, al suo fianco durante gli anni della malattia fino a quel tragico 6 gennaio 2023 quando gli occhi dell’ex calciatore si chiusero per sempre dopo aver lottato con tutte le sue forze contro il tumore è Cathryn White Cooper, ex modella, ora interior designer con cui Vialli era convolato a nozze nel 2003.

Un amore grande quello tra Cathryn e Vialli coronato non solo dal matrimonio, ma soprattutto dalla nascita delle figlie Olivia e Sofia a cui Vialli, insieme alla moglie, aveva raccontato la verità sulla sua malattia. “Le mie figlie mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia e ho chiesto dei consigli a mia moglie sui trucchi da usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente, ma c’erano dei giorni in cui mi rinchiudevo in bagno per non farmi vedere piangere”, aveva detto l’ex calciatore ad Alessandro Cattelan.

Cathryn White Cooper e il dolore per la morte di Gianluca Vialli

La morte di Gianluca Vialli è stato affrontato dalla moglie Cathryn White Cooper e dalle figlie Olivia e Sofia con molta discrezione limitandosi a rilasciare pochissime dichiarazioni. “Luca era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era anche il più affettuoso marito e padre del mondo. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”, le uniche parole dette dalla moglie di Vialli ai giornalisti dopo la morte del marito.

“Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”, la nota della famiglia in seguito alla morte.

