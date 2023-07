Catturato dai russi, bullismo in cella/ “Guardie mi chiedevano ‘Perché non ti hanno ancora sparato’?”

Aiden Aslin, 29enne catturato dalle forze russe nell’aprile 2022, stava lavorando come volontario con la marina ucraina. Ieri, al Mail, ha raccontato quanto vissuto nei mesi in cella. “Con i miei colleghi imputati, Shaun Pinner e Brahim Saadoune – tutti e tre noi soldati dell’esercito ucraino che eravamo stati costretti ad arrendersi ai russi – mi trovavo in una gabbia lungo una parete dell’aula del tribunale russo. (…) Quando il processo è iniziato, è stato difficile seguire il traduttore e tenere il passo con tutto il gergo e tutte le sottoclausole. Era mercenario questo e cospirazione quello. A volte un giudice o un pubblico ministero faceva una domanda, ma io ero confuso e non capivo le regole del gioco. In particolare, non capivo le conseguenze di ciò che stavo ammettendo”.

Ucraina nella NATO?/ Russia: "Conseguenze per la sicurezza dell'Europa molto negative"

I tre si sono dichiarati colpevoli di presa forzata del potere e non mercenari perché pensavano che essere tali, significasse andare incontro alla condanna a morte. Eppure il suo avvocato, ad un certo punto, ha spiegato che “L’accusa di mercenario comporta una pena di soli sette anni”. Confermando poi: “‘Ma ti sei dichiarato colpevole di presa forzata del potere e questo comporta la condanna a morte.’ Siamo stati truffati, deliberatamente ingannati. Pochi giorni dopo, sono tornato per la sentenza. Il giudice ha dichiarato: “Avendo commesso azioni contro la Repubblica popolare di Donetsk e tentando di rovesciare il governo, è giustificato emettere la pena più alta possibile: la condanna a morte”. Brahim e Shaun hanno ottenuto lo stesso. Il mio cuore batteva forte. Non avevo parole”.

Bombe a grappolo all'Ucraina: ok degli Usa/ Bandite da 123 Paesi, ma Biden: "Servono a Kiev"

Lo spostamento in prigione

Nel suo racconto, Aiden Aslin prosegue: “La cosa che avevo temuto – la possibilità di essere giustiziato semplicemente per essere un soldato ucraino che combatteva il fascismo russo – era ormai un dato di fatto”. In seguito: “Siamo stati portati giù e mi sono seduto nella vasca di contenimento del tribunale, fissando il pavimento, ascoltando il giudice proclamare la condanna a morte più e più volte. “Non lo faranno”, ha cercato di rassicurarmi una guardia amica. Le esecuzioni sono state vietate, ha detto. “Hanno condannato a morte sette persone a Donetsk e sono tutte ancora molto vive”. Era certo che sarei stato scambiato con alcuni russi catturati. Ma le sue parole gentili non riuscirono a scuotere la mia disperazione. Tutto quello che avevo passato – percosse, accoltellamenti, assistere all’uccisione di un compagno di prigionia, l’inesorabile propaganda – aveva fatto a pezzi il mio spirito. Non potevo sopportare questo, il colpo più duro di tutti”.

"Putin non è onnipotente"/ Asselborn (Min. Esteri Lussemburgo): "Non rimarrà per molto"

Aiden, così come altri prigionieri, è stato sottoposto ad una continua pressione e violenze psicologiche varie: “Una domenica, verso le 21:00, fui sorpreso dall’improvvisa apparizione di una guardia anziana nella mia cella che mi diceva di raccogliere le mie cose e di prepararmi ad andarmene. Questo mi ha reso estremamente ansioso perché il movimento la domenica non è mai avvenuto. Sono stato portato in una cella vuota decorata con graffiti inospitali: “Morte agli ucraini!” e “La morte è la tua unica via d’uscita” in russo. L’isolamento ha approfondito la mia paura. Stavo per essere fucilato? Mentre i giorni si trascinavano e non arrivava alcuna parola su ciò che ci sarebbe successo – essere scambiati o giustiziati – temevo che sarei crollato completamente. Le guardie hanno mantenuto la pressione psicologica, con una specie di rospo accovacciato sulla mia anima. Per quanto sadico fosse, poteva in qualche modo fiutare la mia ansia. “Aslin, perché non ti hanno ancora sparato?”, chiedeva circa una volta al giorno”.

L’idea del suicidio

Il bullismo, la violenza e i soprusi subiti in carcere hanno portato Aiden Aslin all’idea di togliersi la vita: “Ho trovato un rasoio nascosto tra le sbarre vicino a una finestra aperta e ho deciso di tenerlo. Mi ero ammalato per la mia mancanza di coraggio. Mi avevano distrutto, completamente, e l’unico scopo della mia esistenza era quello di ciarlare le loro malvagie sciocchezze propagandistiche e cantare l’inno russo come una scimmia che si esibisce ogni giorno. Un’ora dopo, abbiamo sentito le guardie entrare nel nostro blocco di celle e aprire una cella non molto distante dalla nostra. La domanda del prigioniero è stata soffocata, ma abbiamo sentito una delle guardie rispondere: “Vi portiamo per essere fucilati!”.

Un giorno, poi, il trasferimento in un camion completamente incappucciato – con altri compagni – fino ad arrivare in aeroporto: “Eravamo fuori da quel posto orribile e stavamo tornando a casa. A bordo, siamo stati trattati come dei re. Gli assistenti di volo sono venuti in giro con vassoi di panini e kebab eleganti. Non mangiavo del buon cibo da sei mesi, di più. Era magico. I sauditi ci hanno regalato iPhone 13s, un pacco di vestiti e una borsa da toilette. Sono andato in bagno e ho buttato via i miei vestiti da carcerato pieni di pidocchi e mi sono fatto un bagno di spugna per lavare via mesi di sporcizia carceraria. (…) Sono grato sia ad Abramovich che a MBS (Mohammed bin Salman, ndr) per aver sistemato il commercio, in cui Shaun, Brahim Saddoune ed io siamo stati scambiati, insieme ad oltre 200 ucraini, con 50 russi e l’oligarca Viktor Medvedchuk, un favorito di Putin”.