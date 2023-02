“Cause perse” testo completo canzone Sethu a Sanremo 2023/ Una generazione in guerra

Marco De Lauri, in arte Sethu, artista savonese 25enne, che spazia per influenze musicali dal punk al rap, si presenta a Sanremo 2023 tra i grandi nomi, dopo aver fatto il suo esordio al festival dedicato ai giovani.

Quest’anno il suo inedito si chiama “Cause perse” (qui sotto il testo completo) e vuole essere un brano che descrive la rabbia, e l’insicurezza di una generazione. Tutto amplificato dal suo stile veloce e a tratti quasi vocalmente furioso. La canzone, come già specificato da Sethu, non solo è stata scritta insieme al fratello gemello del cantante, ma parla proprio del rapporto tra i due, delle loro ambizioni e paura dei fallimenti.

“Cause perse” testo completo e significato della canzone di Sethu a Sanremo 2023

Leggiamo attentamente il testo completo di Cause perse: potrebbe essere l’inno di una generazione la cosidetta “Gen Z“, in bilico tra ansia, voglia di libertà ed affermazione, e paura dei fallimenti. Come appunto può sembrare perso in partenza il raggiungimento di un obiettivo quando si commettono errori, ma alla fine quando si trova qualcuno che crede in noi e ci incoraggia si può sempre ripartire per tornare a sperare.

Proseguiamo nella lettura del testo completo di “Cause perse” di Sethu: “Qua fuori è una guerra” dice Sethu, a volte sembra quasi che si stiano bruciando anni senza raggiungere mete concrete, i sogni sembrano essere spariti, caduti da una tasca bucata. Ma altre volte si riacquista la fiducia e c’è solo bisogno di “mettersi i tappi alle orecchie” e continuare a combattere.

Cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

Nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa di merda

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

