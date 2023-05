CDM OGGI, NUOVE MISURE SU ALLUVIONE/ Aiuti Emilia, stato emergenza per Marche-Toscana

NUOVO CDM SULL’ALLUVIONE DOPO SOPRALLUOGO MELONI IN EMILIA ROMAGNA

Prima il sopralluogo in Emilia Romagna e poi di corsa a Roma per presiedere il secondo CdM in una settimana sul decreto aiuti da stanziare per l’emergenza alluvione e maltempo: così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata in elicottero questo primo pomeriggio assieme al Governatore Stefano Bonaccini e alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen per il sopralluogo dall’alto delle zone alluvionate dell’Emilia e della Riviera Romagnola. Previsto a breve un punto stampa con i giornalisti congiunto tra le due leader, prima del ritorno a Palazzo Chigi per presiedere alle ore 18 il nuovo CdM sulla gestione dell’emergenza.

Dopo i 2 miliardi di euro complessivi stanziati dal Governo Meloni nel Consiglio dei Ministri di martedì scorso, l’esecutivo torna a riunirsi per decidere ulteriori provvedimenti volti a far ripartire le zone alluvionate e ancora a rischio frane/allagamenti. L’emergenza purtroppo non è finita, anche fosse solo per il calcolo iniziale dei danni fatto ieri da Regione Emilia Romagna che consta ben 7 miliardi di euro. Si discuterà ancora della possibile nomina di commissario alla ricostruzione per il Governatore Stefano Bonaccini, sul quale pende però una riflessione politica che ha agitato le acque della maggioranza nelle scorse ore: i Governatori anche del Centrodestra si sono tutti esposti per indicare in Bonaccini la figura ideale per quel ruolo, ma resta da capire se si riesce a trovare la quadra per una nomina operativa ma dall’indubbio valore anche politico.

NUOVE MISURE ALLUVIONE IN CDM: DAGLI AIUTI ALLO STATO DI EMERGENZA

Tra le misure allo studio per ulteriori aiuti sull’emergenza alluvione, il CdM di oggi a Palazzo Chigi vedrà sicuramente la presentazione del piano anticipato ieri nell’informativa urgente ala Camera dal Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci: «È prevista l’assegnazione ai nuclei familiari di un contributo, per l’autonoma sistemazione, di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con 4, fino a un massimo di 900 euro mensili. Qualora siano presenti portatori di handicap o disabili è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti indicati».

I 2 miliardi stanziati dal governo finora vanno soprattutto alle imprese, ma occorre metter mano al più presto anche a strade, infrastrutture e interi settori agricoli in difficoltà con l’alluvione: «Servono risorse nell’immediato per ricostruire le strade, bloccare le frane, ripristinare gli argini. Bisogna fare queste cose prima dell’autunno, altrimenti – ha avvertito Bonaccini negli scorsi giorni dopo il primo CdM sull’alluvione che lo ha visto partecipare in presenza – non un evento straordinario ma uno ordinario ci metterà nei guai. Con questi tempi e questi livelli di dettaglio è possibile che queste opere possano essere progettate, appaltate e realizzate da un commissario a Roma?». «In pochi giorni già 20 i milioni € raccolti sul c/c aperto dalla Regione. Una grande mobilitazione che aiuterà la Romagna a rialzarsi. Grazie», così ancora il Governatore dell’Emilia Romagna su Twitter. Musumeci ha poi fatto riferimento al provvedimento sulla sospensione dei mutui per i cittadini delle zone colpite e le spese per i funerali: «Dobbiamo fare della messa in sicurezza del territorio nazionale la priorità dell’agenda politica di governo di questo Esecutivo e di tutte le sue articolazioni nel territorio», ha detto l’ex Presidente di Regione Sicilia sempre alla Camera, «Serve un piano nazionale concepito in funzione di una strategia unitaria finora mancata, stiamo anche predisponendo progetti normativi per semplificare le procedure nella fase post-emergenziale che è quella della ricostruzione». Altra misura che entrerà oggi in CdM è l’estensione dello stato di emergenza non solo all’Emilia Romagna ma anche a Toscana e Marche.











