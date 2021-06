Cdm oggi su licenziamenti e proroga cartelle/ Sblocco 1 luglio: accordo con sindacati

È convocato oggi alle ore 16 il Consiglio dei Ministri numero 26 del Governo Draghi: manca ancora l’ordine del giorno ufficiale, ma come già anticipato dal Presidente del Consiglio, sul tavolo del CdM arriverà l’intesa raggiunta ieri sera (a fatica) tra Governo, sindacati e aziende per lo sblocco dei licenziamenti a partire dal 1 luglio 2021 (cioè, domani). Dovrebbe essere presentato e varato un Decreto ad hoc, in aggiunta ad altri provvedimenti/scadenze in itinere: tra queste, vi sarà la proroga della sospensione delle cartelle esattoriali fino al 31 agosto e il rifinanziamento della legge Sabatini per le imprese (incentivi a Pmi per acquisti rinnovo macchinari e attrezzature).

SCENARIO/ Così Europa e Di Maio "salvano" il governo dal crollo di M5s

Dopo un incontro-fiume ieri sera con le parti sociali a Palazzo Chigi – presenti oltre a Draghi, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Alleanza delle Cooperative e Confapi – si è trovato l’accordo in extremis, dopo la minaccia di rottura dei rapporti avanzato dai sindacati per la decisione del Governo di togliere il blocco licenziamenti dal 1 luglio. «Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all’avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua», scrive in una nota Palazzo Chigi dopo l’accordo siglato con i leader sindacali Maurizio Landini (Cigl), Luigi Sbarra (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil).

SPY FINANZA/ Il rischio dello sblocco dei licenziamenti che la Bce non può evitare

L’ACCORDO SUI LICENZIAMENTI

In sostanza, il blocco licenziamenti viene eliminato ma l’accordo tra le parti sociali è quella di monitorare ogni possibile alternativa, sfruttando appieno gli ammortizzatori sociali disponibili, alla interruzione del rapporto di lavoro. Si apre anche un tavolo permamente di confronto per monitorare l’andamento occupazionale in questa fase di ripresa dell’attività post Covid: il Decreto in arrivo oggi in CdM conferma il blocco licenziamenti solo per il settore tessile-moda-calzaturiero fino al 31 ottobre, mentre c’è l’impegno – ma non l’obbligo – a utilizzare ulteriori 13 settimane di cassa integrazione ordinaria, evitando il più possibile il licenziamento del dipendente. Lo “sblocco” della trattativa è avvenuta quando i sindacati, in opposizione alla proposta del Governo, si sono rivolti direttamente a Confindustria per arrivare a una “tregua”: il blocco selettivo rimane ma l’impegno è evitare appunto il più possibile la fine rapporto di lavoro facendo leva alle 13 stimane di cig per tutti i settori, e non solo quelli in crisi (novità rispetto all’iniziale proposta del Governo). La proroga del blocco dei licenziamenti per le grandi imprese sarà dunque valida, dal primo luglio al 31 ottobre, solo per le imprese del tessile, delle calzature e degli altri comparti della moda: altrove i licenziamenti potranno tornare liberi, con però la specifica voluta dai sindacati e siglata da Governo e imprese. «Mi sembra un risultato importante, che risponde alla mobilitazione che c’è stata sabato: avevamo detto che uniti avremmo portato avanti l’iniziativa fino al risultato e oggi il risultato c’è, perché dal primo di luglio, oltre al blocco selettivo del tessile, l’impegno è quello di utilizzare prima la cassa ordinaria, gli strumenti, laddove ci fossero problemi organizzativi per ricorrere ai licenziamenti», commenta il segretario Cgil al termine dell’incontro, «Viene data risposta alle tante persone che avevano preoccupazioni», sottolinea invece il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri. Per il Ministro Orlando, «con l’accordo di questa sera si rafforza quel dialogo sociale che abbiamo sempre promosso e che consente di avere più strumenti per lavoratori e imprese per gestire la crisi».

LEGGI ANCHE:

Blocco licenziamenti, cosa cambia dal 1 luglio/ Settori e norme: sindacati da Draghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA