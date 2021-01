Cecilia Capriotti bacia Mario Ermito: “Sbaglio innocente”/ Video: “È amore adesso”

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip 5, dove tra Cecilia Capriotti e Mario Ermito, dopo una serie di scontri, è arrivata la pace e anche in modo molto particolare. I due hanno avuto occasione di chiarire e, nella scena del bacio, sono in camera da letto insieme a tutti gli altri coinquilini che hanno infatti assistito a tutto. Alla fine del chiarimento, Cecilia si è avvicinata a Mario, steso al suo fianco, per sugellare la pace con un bacio che però non è arrivato sulla guancia, bensì sulle labbra. Giulia Salemi, vicinissima ai due, si è subita accorta del bacio, commentandolo esterrefatta: “Amore, ma è un bacio a stampo?” Lo stesso Ermito nel video appare molto sorpreso, mentre la Capriotti dissimula, dichiarando che è stato solo un puro caso.

Cecilia Capriotti e il bacio con Ermito: “Forse uno sbaglio innocente…”

“Cosa volete? Volete la guerra? Forse è stato uno sbaglio innocente…” è stato il commento di Cecilia Capriotti di fronte ai volti sorpresi di tutti prima di lasciare la camera da letto. E di certo proprio di un innocente imprevisto si sarà trattato anche in questi casi, anche perché, ricordiamolo, Cecilia Capriotti è sposata con Gianluca Mobilia con il quale ha anche una figlia Maria Isabelle. Proprio nelle ultime ore, la Capriotti si è resa protagonista di una discussione con Carlotta Dell’Isola alla quale ha detto: “Io non ti vedo ingenua Carlotta, ti dico la verità. Non ti vedo una ragazza ingenua che piange perché ha capito male. Ti vedo una ragazza molto sveglia lucida e intelligente quindi vedo questo pianto che può passare come il pianto del coccodrillo. La prossima volta magari pensi alle mie parole e eviti.”

Cecilia Capriotti bacia a stampo Mario Ermito#GFVIP pic.twitter.com/g1xQhsdBdN — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 8, 2021





