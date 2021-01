Cecilia Capriotti: “Sono stata quasi anoressica”/ “Non ho un rapporto sano col cibo”

Al Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti ha raccontato un momento molto delicato della sua vita: il rapporto che ha con il cibo. Nel corso di una chiacchierata con Maria Teresa Ruta (che ha poi scatenato una lite fuoriosa tra le due), la Capriotti ha svelato: “Non ho un rapporto sano con il cibo e non l’ho mai avuto, perché sin da piccola ho avuto il complesso della magrezza e sotto i jeans mettevo 5 o 6 calzamaglie… come però sono cresciuta, ho messo su forme e mi sentivo grassa e quindi ho iniziato con le diete. Da quando mi sveglio a quando vado a dormire io penso al cibo e me lo devo meritare. È difficile nasconderlo, quando vado alle cene, stando anche in società… io riempio il piatto, poi…”. Quando poi la Ruta l’ha nominata nonostante questa confessione a lei fatta, la Capriotti ha perso la pazienza: “Io ti confido una cosa che per me è preziosa, che sono stata quasi anoressica, quindi la nomination dicendo che io non ti ho parlato per me è come un tradimento!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA