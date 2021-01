Cecilia Capriotti Vs Maria Teresa Ruta: “Stratega”/ “Quando sa di essere ripresa…”

Cecilia Capriotti proprio non è riuscita a perdonare il ‘torto’ subito da Maria Teresa Ruta poche settimane fa al Grande Fratello Vip. Quella nomination, che ha poi contribuito alla sua uscita dalla Casa, ha portato la showgirl a rivalutare quella che inizialmente aveva considerato una amica. Così, ospite nel nuovo appuntamento di CasaChi, la Capriotti è tornata all’attacco contro la Ruta. “Maria Teresa ha un bisogno estremo di stare al centro dell’attenzione e penso sia stratega perché ti fa confidare, ti fa credere di essere dalla sua parte e poi ti nomina con una freddezza che non ti aspetteresti.” ha esordito sulla questione già discussa in Casa. Così ha tuonato: “Lei ha un bisogno estremo di essere al centro dell’attenzione. Tante cose che lei fa sono un po’ forzate però in un gioco dove devi usare la strategia ci può stare perché sta giocando bene.”

Cecilia Capriotti tuona contro Maria Teresa Ruta: “Vuole la finale, è furba!”

Stando a quanto dichiarato da Cecilia Capriotti, Maria Teresa Ruta sarebbe un’ottima stratega al Grande Fratello Vip e mirerebbe alla vittoria. “Lei vuole assolutamente arrivare in finale, vuole essere considerata dal pubblico. – ha ancora dichiarato la showgirl – Le piace ballare e fare altre cose perché sa di essere ripresa.” Ma non è tutto perché secondo Cecilia anche il discusso crollo della Ruta sarebbe stata una forzatura: “La stimo, la ammiro. se devi arrivare in finale devi saper usare l’intelligenza e la furbizia. Non è una offesa ma nei miei confronti ha avuto una sorta di gelosia perché ero vicina a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Lei è molto lucida e certe reazioni sono forzate, le darei l’Oscar per quella sfuriata che ha fatto.” ha concluso.



