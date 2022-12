“Cellulari vietati in classe”: circolare Miur alle scuole/ Valditara: “no a sanzioni”

LA CIRCOLARE MIUR RIBADISCE LO STOP AI CELLULARI IN CLASSE

Il Ministro Giuseppe Valditara lo aveva promesso dopo la sua nomina e ora è divenuta realtà la nuova circolare del Ministero dell’Istruzione in merito allo stop agli smartphon a scuola: «cellulari vietati in classe», questo è il contenuto centrale della nuova circolare firmata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e inviata a tutte le scuole il 19 dicembre mattina. Nelle 4 pagine diffuse oggi dal Miur emergono le indicazioni sull’utilizzo dei telefonini e analoghi dispositivi elettronici nelle classi, anche se permangono le eccezioni – a discrezione dei vari istituti scolastici – per consentire le attività didattiche tramite tablet, smartphone o pc.

L’utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici «può essere ovviamente consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con i regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell’ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della “cittadinanza digitale”». Non ci saranno sanzioni però il che riporta la circolare nell’alveo di quanto in realtà già stabilito nel passato: è confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di «un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, come già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007». Una recente indagine conoscitiva della VII commissione del Senato aveva evidenziato tutti gli effetti dannosi che l’uso dei cellulari in classe può scatenare su concentrazione, memoria, spirito critico dei ragazzi, oltre che sul rispetto per docenti e altri compagni di classe.

VALDITARA ALLE SCUOLE: “STOP CELLULARI IN CLASSE MA NIENTE SANZIONI”

«L’interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare, è stare in classe per imparare», spiega il Ministro Valditara nella circolare diffusa in tutte le scuole del Paese per ribadire come i cellulari siano vietati in classe, senza una specifica decisione opposta dell’istituto. «Distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza. L’interesse comune che intendo perseguire è quello per una scuola seria, che rimetta al centro l’apprendimento e l’impegno», sottolinea ancora il titolare del Miur per il Governo Meloni.

La scuola deve essere il luogo, scrive ancora Valditara, «dove i talenti e la creatività dei giovani si esaltano, non vengono mortificati con un abuso reiterato dei telefonini». Con la circolare, il Ministero dell’Istruzione conferma la non introduzione di alcuna sanzione disciplinare, «ci richiamiamo al senso di responsabilità. Invitiamo peraltro le scuole a garantire il rispetto delle norme in vigore e a promuovere, se necessario, più stringenti integrazioni dei regolamenti e dei Patti di corresponsabilità educativa, per impedire nei fatti l’utilizzo improprio di questi dispositivi», conclude il Ministro. Qui la circolare ufficiale del Miur firmata da Valditara.











