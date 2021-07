Centrodestra, candidati Comunali: Bernardo-Milano e Maresca-Napoli/ Rebus Bologna

Raggiunto l’accordo nel Centrodestra per individuare i due candidati sindaci per le elezioni Comunali in programma a Milano e Napoli. Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni: lo sfidante di Beppe Sala sarà il pediatra Luca Bernardo, mentre il rivale del giallorosso Gaetano Manfredi sarà il magistrato Catello Maresca. Intesa totale tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che entro domani renderanno noto anche il candidato di Bologna.

Come riportato dai colleghi di Repubblica, i leader del Centrodestra – Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani – si sono incontrati quest’oggi negli uffici della Lega alla Camera: dopo il no di Albertini, a Milano toccherà a Bernardo tentare l’impresa di scalzare Sala a Palazzo Marino. Il direttore del Dipartimento di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli ha convinto tutti i partiti. La Russa di FdI ha spiegato: «Ci ha fatto un’ottima impressione, per noi non ci sono problemi».

CENTRODESTRA, INTESA SUI CANDIDATI SINDACI

Oltre al dossier Milano, il Centrodestra ha raggiunto la fumata bianca anche a Napoli dopo settimane caotiche. I partiti hanno deciso di accettare la richiesta del candidato Catello Maresca: via i simboli. Dopo una rottura tra il magistrato e Forza Italia, a sbloccare la situazione ci ha pensato Silvio Berlusconi. Come riportato dai colleghi di Repubblica, il Cavaliere questa mattina ha sentito telefonicamente il candidato partenopeo, appoggiando il progetto “Per Napoli”, l’iniziativa civica nata per affrontare la situazione di straordinaria emergenza nella quale si trova. Come evidenziato in precedenza, all’appello manca Bologna, ma Matteo Salvini ha rimarcato: «Ci sono le ultime risposte che attendiamo dai candidati. Entro domani chiudiamo». Il profilo individuato dalla coalizione per contendere la città a Lepore è l’azzurro Andrea Cangini.

