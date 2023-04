Cerotti al testosterone contro la menopausa/ In Gran Bretagna i primi test clinici

In Gran Bretagna tutto è pronto per avviare i primi test clinici al mondo per i cerotti al testosterone per combattere i sintomi tipici della menopausa femminile. Concretamente, dovrebbero migliorare soprattutto l’aspetto della libido femminile, che dopo l’inizio della menopausa cala drasticamente proprio a causa della minor produzione dell’ormone sessuale. Secondo i ricercatori che li hanno sviluppati e sono pronti ai primi test clinici, i cerotti al testosterone potrebbero rivelarsi una vera e propria rivoluzione mondiale, in grado di cambiare la vita di tantissime persone.

Cerotti al testosterone: a cosa servono

Attualmente, insomma, i cerotti al testosterone contro i sintomi della menopausa non sono ancora in commercio, seppur i primi test sembrino designare un futuro roseo per il prodotto. Grazie ad un semplice cerotto, che andrebbe cambiato in assoluta autonomia all’incirca ogni due settimane, in pochi giorni l’effetto dovrebbe essere immediato, riducendo la portata della maggior parte dei sintomi tipici, quali le vampate di calore, il senso di affaticamento, ansia, insonnia, sbalzi d’umore e la riduzione del desiderio sessuale.

In commercio attualmente non esistono cerotti al testosterone propriamente pensati per la menopausa, ma sono parecchio diffuse creme e gel, anche se in larga parte sono in realtà pensati per il pubblico maschile, presupponendo dunque un rigoroso controllo sulle quantità utilizzate. Vi è anche un terapia che prevede un impianto sottocutaneo di un piccolo diffusore di testosterone, tuttavia scarsamente utilizzato, oltre che poco pratico. Vi è, insomma, una vera e propria lacuna medica nel campo dei sintomi della menopausa, e molto troppo spesso le donne si trovano a seguire terapie con estrogeni, i cui effetti sono però decisamente inferiori. Se il cerotto al testosterone, inoltre pensato appositamente per la menopausa, entrasse effettivamente in commercio, i risultati potrebbero essere importanti, cambiando di fatto la vita di tantissime donne che non si troveranno più a combattere con i fastidiosi e pesanti sintomi tipici.

