Cesare Bocci: “Ho sposato Daniela dopo 30 anni insieme”/ “La sua malattia? È stato difficile, ancora oggi…”

Cesare Bocci, l’amore per la recitazione e il rapporto con i genitori: le rivelazioni a Estate in diretta

I genitori, la moglie Daniela, la sua malattia, una carriera di successi e difficoltà. Cesare Bocci si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Estate in diretta, rivelando dettagli inediti e anche dolorosi della sua vita. Il celebre attore è sempre stato sostenuto da due ottimi genitori, di cui oggi ha un bellissimo ricordo: “Mia mamma Lina mi ha insegnato ad andare dritto per la mia strada senza pestare i piedi agli altri. Penso sia l’insegnamento più grande che mi ha dato, nasce anche dal dove uno è nato e cresciuto: il piccolo paese. Lì tutti si danno una mano, e pestare i piedi a qualcuno significa pestarli al tuo vicino. I miei genitori hanno fatto un gran lavoro.”

Non sono però mancate preoccupazioni quando Cesare ha annunciato loro di voler fare l’attore: “Mi sono innamorato tardi della recitazione, non c’è stato il fuoco sacro. Io facevo il geologo, avevo anche uno studio. Quando dissi a mio padre che volevo fare l’attore, mi chiese: ‘Mo come magni?'”

A supportarlo negli anni successivi c’è sempre stata sua moglie Daniela, che subito dopo la nascita della loro bambina Mia è stata però colpita da un ictus. Della malattia la donna parlò quando Cesare era tra i concorrenti di Ballando con le stelle: “Io non volevo portare quella storia lì perché c’ero io, bastava. – ha ammesso l’attore – Noi avevamo già fatto un libro, non volevo che anche lì si facesse questo e infatti l’ho vietata. Poi me la sono ritrovata lì…” Così ha aggiunto: “Daniela è una combattente. Sono stati momenti molto difficili: nostra figlia era nata da meno di sette giorni. C’è tanta fatica, perché lei ancora oggi fatica”. Ha così annunciato che dopo 30 anni insieme sono finalmente diventati marito e moglie: “Mi sono sposato dopo 30 anni insieme. I festeggiamenti? Una cosa intima, eravamo solo in cinque!” ha infine ammesso Bocci.

