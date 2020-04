Cesare Bocci/ “Luca Zingaretti mi è stato vicino nel dolore” e su Montalbano…

Oggi, 13 aprile, torna in onda su Rai1 Il commissario Montalbano e per l’occasione il settimanale Tv Mia ha pubblicato alcune dichiarazioni rilasciate da Cesare Bocci sulla fortunata serie ma anche sui rapporti col protagonista Luca Zingaretti. Bocci nello show interpreta il vicecommissario Mimì Augello e ha dunque lavorato a stretto contatto con l’interprete del commissario Montalbano. Proprio Luca Zingaretti gli è stato vicino quando sua moglie Daniela è stata colpita da un ictus e ha dovuto a lungo combattere per la sua riabilitazione. “Luca Zingaretti mi è stato molto vicino quando Daniela è stata male. – ha ammesso il noto attore, come riporta la NostraTv, per poi aggiungere – Per questo gli sono molto affezionato. La nostra amicizia è sincera, va al di là del lavoro.”

Cesare Bocci sul Commissario Montalbano: “Ecco il segreto del nostro successo”

Quello tra Cesare Bocci e Luca Zingaretti dunque non è soltanto un rapporto di carattere lavorativo. I due attore, oltre ad essere colleghi, sono amici, cosa che favorisce anche la collaborazione sul set. Proprio in merito al Commissario Montalbano e ai grandi numeri in fatto di ascolti, Bocci ha dichiarato: “Il segreto del nostro successo? Semplice: l’affetto che regna sul set. Ci vogliamo tutti bene, siamo come una famiglia e per questo diamo il meglio di noi.” La domanda che tutti i fan della serie si pongono + se la Rai deciderà di proseguire e girare altre puntate. In merito Cesare Bocci non si sbilancia, tuttavia dichiara: “Non sappiamo ancora cosa accadrà, per ora siamo contenti di continuare a emozionare il nostro pubblico.”



