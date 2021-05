Chanel N.5 compie 100 anni/ Mito e curiosità del profumo più celebre di sempre

Cento anni fa Coco Chanel dava vita a Chanel N.5, la fragranza più celebre di sempre che ha fatto perdere la testa a dive del cinema dal calibro di Marylin Monroe e Catherine Deneuve. La storia del N.5 è nota ai più. Coco Chanel, all’epoca 38enne, volendo lanciare una fragranza diversa da quelle “romantiche” in commercio al tempo, si rivolse al chimico Ernest Beaux affinché creasse un profumo elaborato, deciso e dal sapore artificiale. Il risultato fu sorprendente: al posto di un’unica essenza – come era in uso negli anni ’20 – Beaux preparò una miscela basata su un bouquet variegato unendo muschio e gelsomino, odori generalmente attribuiti a cortigiane e prostitute, e un composto sintetico con l’odore di arancia.

Caterina Balivo/ “Ho lasciato la tv per figli e marito: donne? Non siamo eroine”

Secondo la leggenda, il profumo è stato chiamato N.5 in onore della quinta boccetta annusata da Chanel, e poi approvata, tra tutte quelle preparate per lei da Beaux. Il numero 5 è stato ripreso dalla stilista anche durante il lancio della sua fragranza: ”Lancio la mia collezione il 5 maggio, quinto mese dell’anno, lasciamogli il numero che porta e questo numero 5 gli porterà fortuna”.

Baerbock, leader Verdi tedeschi/ “Se sarò Cancelliera mio marito accudirà le figlie”

Chanel N.5, da Coco Chanel a Marylin Monroe

Il design della boccetta, che negli anni non è mai cambiato ad eccezione del tappo, riprende una semplice bottiglia da farmacia trasparente, a differenza del flacone dedicato ai clienti esclusivi che invece era fatto di cristallo. Nel corso degli anni, Chanel N. 5 è diventato un oggetto identificabile ed iconico. Lo stesso Andy Warhol decise di omaggiare la celebre boccetta con l’opera pop art intitolata “Ads: Chanel”, composta da una serie di serigrafie ispirate a pubblicità del profumo apparse fra il 1954 e il 1956, che fecero del N.5 il primo profumo esposto al Moma di New York. Tra le più celebri testimonial del N.5 ricordiamo in primis la stessa Coco, che posò con la sua iconica boccetta per Harper’s Bazaar, a seguire diverse dive del cinema e stelle della moda hanno prestato il loro volto per le campagne pubblicitarie del profumo, tra queste ricordiamo Catherine Deneuve, Ali MacGraw, Lauren Hutton, Jean Shrimpton, Carole Bouquet, Nicole Kidman, Giselle Bundchen e la francese Audrey Tautou. Ma la più grande testimonial del profumo è stata senza dubbio Marylin Monroe che con la sua dichiarazione “Cosa indosso a letto? Che domande… Chanel No. 5, ovviamente” ha contribuito a far crescere la fama del profumo rendendolo senza tempo.

LEGGI ANCHE:

Susanna Camusso/ "Donne e lavoro: in 30 anni niente è cambiato in meglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA