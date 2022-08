Charlbi Dean muore a 32 anni/ Le cause del decesso dell’attrice Palma d’oro

Charlbi Dean muore a 32 anni: vita e carriera dell’artista

Il mondo del cinema e della recitazione piange la morte di Charlbi Dean, modella e attrice di origini sudafricane . La scomparsa e compianta star del grande schermo viene ricordata soprattutto per il ruolo di protagonista di Triangle of Sadness, il film premiato come Palma d’oro all’ultima edizione del celebre Festival di Cannes.

ESTRAZIONE MILLION DAY, NUMERI VINCENTI/ Cinquine oggi mercoledì 31 agosto 2022

L’attrice dalla carnagione lunare e lo sguardo da cerbiatta é venuta a mancare in seguito ad una malattia improvvisa, forse per un malore inaspettato dovuto ad una malattia scoperta improvvisamente (restano da chiarire le cause del decesso, secondo Guardian e Independent), che potrebbe aver stroncato di colpo la sua giovane vita. L’attrice é infatti venuta a mancare all’età di soli 32 anni, spegnendosi in un ospedale della grande metropoli americana di New York. L’improvvisa morte della giovane attrice sta letteralmente sconvolgendo l’opinione pubblica, non a caso ad esempio il popolo del web si interroga su cosa possa aver provocato la morte di una così giovane vita e non mancano tra le più disparate congetture, come quella sollevata non troppo velatamente dall’influencer e blogger Robby Giusti, che in tempi COVID, ad ogni caso di morte improvvisa, ne attribuisce non velatamente l’ipotesi della correlazione a possibili reazioni avverse per l’inoculazione da vaccini anti-Coronavirus, seguendo la linea politica al grido di “no green pass e no all’obbligo vaccinale” di Italexit.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 31 agosto (235/2022)

Chi é Charlbi Dean, l’attrice scomparsa per cause ignote

Forse non tutti sanno che l’attrice é nata e cresciuta a Cape Town e il suo nome completo é Charlbi Dean Kriek. Si era data ai primi passi nel mondo dello showbiz come modella da giovanissima, a soli 6 anni, per poi debuttare sul grande schermo nel 2000 con il film Spud, ottenendo così un buon riscontro fino a contribuire alla realizzazione di un sequel del lavoro cinematografico.

Nel 2018 l’attrice poi prendeva parte nel cast di una serie TV made in USA, “Black Lightning”, basata sul personaggio della DC Comics Fulmine Nero.

Shefki Kurti, moglie choc “Mi picchiava e tradiva: l'ho ucciso”/ “Pezzi nel freezer…”

In qualità di modella Charlie Dean era stata a più riprese protagonista di cover realizzate per le edizioni sudafricane di magazine celebri come GQ ed Elle. Ma l’apice del successo per la compianta attrice Charlie Dean é giunto con il rilascio di “Triangle of Sadness”, il film del regista svedese Ruben Ostlund. Nel lavoro dal genere commedia nera satirica e trionfatore a Cannes, Charlbi Dean interpreta il ruolo di Yaya. Si tratta di una modella fidanzata con un modello non più giovanissimo che entra in crisi, perché sente il peso del gap consistente nel fatto che lei sia una giovane donna in carriera e guadagna molto più di lui. Ai due piccioncini viene offerto un ingresso gratis a una lussuosa crociera nel Mediterraneo, in cambio di pubblicità social, ma le cose sembreranno molto presto non essere in linea con le aspettative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA