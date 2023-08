Charlene e Alberto di Monaco in crisi?/ “Si danno appuntamento per vedersi”: i nuovi rumor

Charlene e Alberto di Monaco, voci di crisi: la decisione della Principessa

Tra Charlene e Alberto II di Monaco le cose non sarebbero più come prima: il matrimonio della coppia è ormai sempre più di facciata. A riportare l’indiscrezione sullo stallo sentimentale nella coppia è la rivista francese Voici, che riporta alcuni aggiornamenti sul loro rapporto sempre più distaccato e unito soltanto dai loro due figli, Jacques e Gabriella.

Charlene Di Monaco pronta a vendicarsi?/ "Alberto incontra i figli di nascosto e..."

In 12 anni di matrimonio, come riporta la rivista, il Principe di Monaco e la moglie Charlene non hanno conosciuto soltanto momenti di gioia. Negli ultimi anni, in particolare, la Principessa ha dovuto fare i conti con alcuni grossi problemi di salute che avrebbero seriamente incrinato il loro matrimonio. Charlene, esausta sia mentalmente sia fisicamente, si sarebbe infatti ritirata dal Principato per ricaricare le energie in una clinica situata in Svizzera. In terra elvetica avrebbe deciso di condurre la propria vita in solitaria, e questo ha scatenato voci di tensioni all’interno della coppia.

Charlène e Alberto di Monaco/ La principessa contro le indiscrezioni: "Deplorevole"

Charlene e Alberto “si danno appuntamento per vedersi“: nuovi rumor sulla coppia

Tuttavia emergono ora nuove indiscrezioni, riportate sempre da Voici. Il funzionamento della coppia, infatti, non sarebbe cambiato di molto da quando Charlene di Monaco è tornata nel Principato. “Oggi sono una coppia che si dà appuntamento per vedersi“, ha rivelato una fonte alla rivista francese. Charlene e Alberto II, dunque, si vedrebbero solo su appuntamento e solo per ragioni ufficiali. Inoltre, se rimangono uniti ma non formano più una coppia, restano comunque legati per il bene dei loro due figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco operata (per la terza volta)/ Come sta: "Intervento è andato bene"

La famiglia al completo è andata in vacanza insieme a metà agosto, nel paesaggio paradisiaco dell’arcipelago delle isole Sanguinarie, all’ingresso del Golfo di Ajaccio. Il loro soggiorno in famiglia è stata l’occasione non solo per riunirsi e trascorrere le vacanze insieme, ma anche per scacciare le voci di presunte tensioni nella coppia. Stando però ai recenti rumors, le cose tra loro non funzionerebbero affatto e i due condurrebbero ormai due vite separate: Charlene in Svizzera, Alberto nel Principato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA