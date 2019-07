CHARLIE HEATON/ Jonathan Byers di “Stranger Things” al Giffoni Film Festival 2019

Charlie Heaton premiato con il Giffoni Experience Award

Non solo Natalia Dyer al Giffoni Film Festival 2019 ma anche Charlie Heaton, suo fidanzato e collega sul set. Le voci sulla relazione tra i due sono iniziate a circolare fin dal dicembre del 2017, quando i due attori di Stranger Things hanno fatto la loro prima apparizione sul Red Carpet. Rumors tra l’altro sottolineati dal bacio che Charlie ha dato alla collega il mese precedente. “Lavoriamo nello stesso settore e abbiamo obbiettivi simili”, ha dichiarato di recente a VMan parlando di come il fatto di essere colleghi sia un valore aggiunto per il loro legame. “La condivisione ti avvicina”, ha aggiunto inoltre. Charlie Heaton sarà tra l’altro di nuovo al fianco di Natalia Dyer oggi, domenica 21 luglio 2019, in occasione di un incontro con i fan al Giffoni Film Festival. Nella stessa giornata, entrambi riceveranno il Giffoni Experience Award. Il motivo della loro popolarità del resto è molto semplice: rappresentano in tutto e per tutto una delle coppie più amate dello show di Netflix, anche se il loro amore è nato a rilento e solo successivo agli eventi avvenuti nella prima stagione. Schivo e introverso lui, ben lontano da quella popolarità che invece rientrava fra gli interessi di lei, Jonathan e Nancy sono riusciti ad avvicinarsi solo per proteggere Will, fratello del personaggio di Heaton nella finzione, e Undici, la protagonista con dei poteri speciali a cui presta il volto Millie Brown.

Charlie Heaton, la storia con Akiko Matsuura e il figlio Archie

Charlie Heaton sembra aver trovato l’amore grazie al set di Stranger Things, ma l’attore ha attirato l’interesse delle pagine di gossip anche per via della relazione precedente a quella con Natalia Dyer. Il giovane attore infatti ha frequentato a lungo la musicista Akiko Matsuura, originaria del Giappone e impegnata in diverse band alla voce e alla batteria. I due si sono incontrati mentre militavano entrambi nella band Comanechi di Simon Petrovich, circa sei anni fa e due anni prima che Heaton entrasse a far parte del cast di Stranger Things. Dalla loro relazione inoltre è nato il figlio Archie, anche se Charlie e Akiko si sono lasciati poco tempo dopo, pur rimanendo in buoni rapporti, come rivela il giornale americano Metro. La storia fra i due però non ha riscosso così tanto interesse come il legame stretto fra Heaton e la Dyer, come intuibile dalla timeline creata da Elle sui momenti salienti del loro incontro. A partire da quella vacanza a Minorca avvenuta nel settembre del 2016, quando per la prima volta i due attori parleranno di un’amicizia reciproca. Il primo cuoricino sui social spunta proprio in quei giorni, per via di un post pubblicato da Natalia con tanto di congratulazioni al collega per il successo ottenuto con la serie tv. Nei mesi seguenti i due si mostrano insieme in costume in occasione di Halloween, per poi essere paparazzati nel gennaio successivo ai Golden Globe Awards. Sarà la miccia che farà scoppiare il gossip del momento, grazie all’indiscrezione diffusa dal magazine Life & Style che parlerà di una relazione ufficiale fra i due attori.

