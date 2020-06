Che cosa aspettarsi quando si aspetta/ Video, su Canale 5 il film con Cameron Diaz

Pubblicità

Che cosa aspettarsi quando si aspetta va in onda su Canale 5 prevede per il primo pomeriggio di questo martedì 2 giugno a partire dalle ore 14:45. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2012 da diverse case cinematografiche con la distribuzione nei botteghini che è stata gestita dalla Universal pictures. La regia di questo film è stata curata da Kirk Jones, il soggetto è stato scritto da Heidi Murkoff e Sharon Mazel mentre la sceneggiatura porta la firma di Shauna Cross e Heather Hach. Il montaggio è stato realizzato da Michael Berenbaum, la scenografia porta la firma di Andrew Laws e nel cast sono presenti Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Brooklyn Decker, Anna Kendrick, Matthew Morrison e Chace Crawford.

Che cosa aspettarsi quando si aspetta, la trama del film

In Che cosa aspettarsi quando si aspetta vengono raccontate le vicende di 5 coppie di cui vite vengono completamente stravolte dalla nascita di un bambino. Indubbiamente occuparsi di un bambino e soprattutto della fase di gravidanza richiede una certa attenzione e soprattutto delle responsabilità. Responsabilità che non tutti sono in grado di gestire nel modo migliore. Una coppia di attori e personaggi televisivi dopo tanto tempo riescono a coronare il sogno di poter avere un bambino. Tuttavia questa importante novità che riguarda la loro esistenza finisce per andare in contrasto con quelle che sono le loro esigenze di artisti. I due dovranno quindi cercare di gestire non solo gli impegni ma anche e soprattutto i rapporti con le riviste che ovviamente sono a caccia dello scoop. Ben differente è invece la vicenda e la gravidanza che riguarda una donna di nome Wendy. Lei dà sempre si sta preparando in maniera minuziosa e quasi diabolica alla gravidanza leggendo un numero sconfinato di libri che danno consigli su come comportarsi, sull’alimentazione da tenere e sulle cose da poter fare e tanto altro. L’arrivo della gravidanza finirà per sconvolgere completamente i suoi ormoni ormai completamente allo sbando.

Skyler invece è una giovane ed attraente donna che si ritrova a vivere la gravidanza ed una vicenda amorosa alquanto suggestiva giacchè da alcuni mesi ha intrapreso una relazione con quello che era il suo suocero. Nonostante tutte le tribolazioni dal punto di vista sentimentale la sua dolce attesa si rivela evidentemente molto tranquilla e soddisfacente merito anche delle attenzione del futuro papà. Holly invece non può rimanere incinta il che la invoglia nel prendere in considerazione l’idea di poter adottare qualche bambino. In ragione di ciò inizia a viaggiare in lungo e in largo con la speranza di poter trovare un bambino che possa soddisfare le proprie esigenze di diventare madre. Non la pensa allo stesso modo il suo compagno il quale cercherà in ogni modo di farle cambiare idea. Infine una coppia si trova improvvisamente a vivere una relazione amorosa con tanto di gravidanza dopo che lungamente si sono contrastati per quanto riguarda gli affari. La dolce attesa renderà il loro contrasto ancora maggiormente evidente.

