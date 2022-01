Che tempo che fa, anticipazioni o ospi23 gennaio/ Giuseppe Tornatore presenta “Ennio”

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Che Tempo che fa del nuovo anno dopo la pausa natalizia. La nuova stagione dello show condotto da Fabio Fazio si è aperta con Franco Gabrielli e Elio Germano. Questa sera ospiti all’interno del programma ci saranno il segretario del PD Enrico Letta, il consulente scientifico del Ministro della Salute e autore del libro “Pandemonio. Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere” Walter Ricciardi.

All’interno della puntata ci sarà anche un momento per ricordare l’olocausto in occasione della Giornata della Memoria di giovedì 27 gennaio con Lidia Maksymowicz, testimone dell’Olocausto con un’autobiografia scritta con Paolo Rodari intitolata: “La bambina che non sapeva odiare”.

Ospiti Che Tempo che fa 23 gennaio: Da Mara Venier a Giuseppe Tornatore

Questa sera a Che Tempo che fa ci sarà anche la doppia presenza di Mara Venier e del cantante Shel Shapiro. La conduttrice televisiva sarà protagonista del videoclip della nuova canzone del membro dei Rokes intitolata “La leggenda dell’amore eterno”.

Spazio anche alle nuove uscite cinematografiche con l’intervento del regista premio Oscar Giuseppe Tornatore che presenterà il suo documentario dedicato ad Ennio Morricone intitolato “Ennio” presentato Fuori Concorso alla 78a Mostra del Cinema di Venezia che uscirà nelle sale cinematografiche il 27 gennaio 2022.

