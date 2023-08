Che tempo che fa, Maurizio Ferrini segue Fabio Fazio su Discovery/ “Con lui c’è identità di vedute”

Maurizio Ferrini seguirà Fabio Fazio su Discovery: la confessione

La prossima stagione televisiva sarà ricca di grandi novità, tra clamorosi addii, grandi ritorni e palinsesti ricchi di nuovi appuntamenti. Uno dei più importanti cambiamenti messi in atto sul piccolo schermo è, senza ombra di dubbio, l’addio di Fabio Fazio alla Rai. Il conduttore di Che tempo che fa ha traslocato sul Canale Nove, dopo 40 anni di onorata carriera nella Tv pubblica. E ha deciso di portare con sé anche le persone speciali che hanno condiviso e fatto con lui il successo della trasmissione, da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerback.

Ma sono numerosi i volti che lo seguiranno con entusiasmo su Discovery, e che ricreeranno il celebre tavolo del programma: uno di questi è sicuramente Maurizio Ferrini. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità, la celebre e inimitabile ‘signora Coriandoli‘ della tv si è raccontata e ha parlato della sua vita e della sua carriera. E ha confermato che seguirà il conduttore a Discovery: “Certo. C’è identità di vedute con Fazio, andiamo molto d’accordo“.

Maurizio Ferrini ha anche parlato dell’addio di Fabio Fazio alla Rai, e ha svelato se gli spiace o meno abbandonare l’azienda pubblica in cui ha lavorato per tanti anni: “Non so risponderle perché io andrei con Fazio anche in Giappone: non mi sono posto il problema. Lavoro bene con tutti, mi interessa solo che la cosa sia gestita bene. Visto che in Europa non esiste un Paese che manda via una star televisiva perché cambia il governo“.

Il comico, poi, si è soffermato sulla scelta di Fabio Fazio di lasciare la Rai e sui presunti risvolti politici che l’avrebbero provocata: “Rispetto alla scelta di Fazio, no comment. […] Però le preciso: che sia stata al potere la destra o la sinistra, in Rai si è sempre fatto così. L’idea – sbagliata – è che la tv sia una emanazione della politica“.

