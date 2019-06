Chef la ricetta perfetta/ Video, su Rai 3 il film di Jon Favreu (oggi, 20 giugno)

Chef la ricetta perfetta, film che va in onda su Rai 3 prevede per la prima serata di oggi, giovedì 20 giugno 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Aldamisa Entertainment con distribuzione che è stata curata anche in Italia dalla Warner Bros Pictures. La regia è frutto del lavoro di Jon Favreu il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della trattamento della sceneggiatura, il montaggio è stato realizzato da Robert Leighton con scenografia di Denis Pizzini e costumi disegnati da Laura Jean Shannon. Nel cast del film figura lo stesso regista Jon Favreu, Sofia Vergara, John Leguizano, Scarlett Johansson, Oliver Platt e Bobby Cannavale.

Chef la ricetta perfetta, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Chef la ricetta perfetta. Un famoso cuoco americano si trova a lavorare nella cucina di un ottimo ristorante riuscendo a servire ai propri clienti delle pietanze che si fanno apprezzare per il gusto e per la freschezza degli ingredienti. La sua sembra essere una carriera destinata ad una costante crescita Ma che tuttavia viene messa pesantemente a rischio in una fredda sera. Nello specifico nel ristorante dove il cuoco lavora e viene a mangiare un famoso Food Blogger il quale recensisce in maniera negativa tutte le pietanze ordinate facendo fare davvero brutta figura al cuoco. Naturalmente quest’ultimo non la prende bene e in maniera diretta attraverso i vari social network sfida allo stesso Food Blogger ad una sorta di sfida ai fornelli per decidere tra i due Chi è più competente più bravo nel settore della cucina.

Appena la cosa viene scoperto dal suo datore di lavoro quest’ultimo va su tutte le furie impostando una situazione completamente differente da quella che aveva prefigurato lo stesso fuoco il quale viene invitato nel riproporre allo stesso Food Blogger la stessa tipologia di ingredienti ed i piatti ordinati in maniera tale da migliorare la qualità. Il cuoco non volendo ritornare sulle proprie decisioni opta per un clamoroso addio al ristorante dando così avvio ad un pericolosa parabola discendente che sembra stronca gli per sempre la carriera. Seguendo il consiglio della propria ex moglie il cuoco decide di aprire una cucina ambulante e con la quale attraversare alcuni stati americani proponendo una cucina incentrata soprattutto su alcuni gustosi panini cubani. In questa meravigliosa avventura con tanto di chiostro abbellito realizzato in maniera artigianale il cuoco sarà aiutato dal proprio piccolo figlio di soli 10 anni che tuttavia è particolarmente esperto delle dinamiche dei social network. Infatti grazie all’aiuto di quest’ultimo riuscirà a riavere una immagine pulita agli occhi dei clienti e tornando ad essere un personaggio particolarmente in vista nel mondo della cucina peraltro Lanciano alcuni prodotti davvero apprezzati.

